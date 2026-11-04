Gelandang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, kembali mengukir sejarah di ajang Liga Champions Eropa, dengan menggeser rekor mantan kiper Spanyol Iker Casillas, legenda Los Blancos.

Real Madrid bertandang ke markas AEK Athena dari Yunani pada hari Rabu ini, di Stadion Agia Sophia, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, kembali mengandalkan Bellingham sebagai pilihan utama di lini tengah, bersama pemain Portugal lainnya Bernardo Silva dan pemain Prancis Eduardo Camavinga.

Dengan tampil menghadapi tim Yunani tersebut, Bellingham menjadi pemain termuda yang mencapai pertandingan ke-60 dalam sejarah Liga Champions Eropa, pada usia 23 tahun dan 128 hari, sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar Spanyol "AS".

Gelandang asal Inggris itu mengungguli mantan kiper Spanyol Iker Casillas yang sebelumnya mencapai 60 pertandingan di ajang Eropa tersebut pada usia 23 tahun dan 167 hari, yang berarti selisihnya hanya 39 hari.

Ini bukan kali pertama Bellingham mengungguli Casillas di Liga Champions Eropa, karena sebelumnya ia juga sudah mengalahkannya dan menjadi pemain termuda yang mencapai 50 pertandingan dalam sejarah ajang tersebut, pada usia 22 tahun dan 128 hari, pada bulan November tahun lalu.

Perlu dicatat bahwa "Belly" memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa bersama mantan timnya di Jerman, Borussia Dortmund, pada Oktober 2020, saat usianya baru 17 tahun.

Sejak saat itu, Bellingham telah tampil dalam 60 pertandingan di ajang Liga Champions Eropa, 23 di antaranya bersama Borussia Dortmund, dan 37 bersama Real Madrid, yang selama itu ia berhasil mencetak 16 gol serta memberikan 14 assist.