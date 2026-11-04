Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Klaket kedua kali: Bellingham lampaui rekor Casillas di Liga Champions

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
J. Bellingham
Yunani
Spanyol
Inggris

Gelandang Inggris itu mengukir sejarah

Gelandang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, kembali mengukir sejarah di ajang Liga Champions Eropa, dengan menggeser rekor mantan kiper Spanyol Iker Casillas, legenda Los Blancos.

Real Madrid bertandang ke markas AEK Athena dari Yunani pada hari Rabu ini, di Stadion Agia Sophia, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, kembali mengandalkan Bellingham sebagai pilihan utama di lini tengah, bersama pemain Portugal lainnya Bernardo Silva dan pemain Prancis Eduardo Camavinga.

Dengan tampil menghadapi tim Yunani tersebut, Bellingham menjadi pemain termuda yang mencapai pertandingan ke-60 dalam sejarah Liga Champions Eropa, pada usia 23 tahun dan 128 hari, sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar Spanyol "AS".

Pertandingan berikutnya
VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 Nov 2026

LEV

LEV

Gelandang asal Inggris itu mengungguli mantan kiper Spanyol Iker Casillas yang sebelumnya mencapai 60 pertandingan di ajang Eropa tersebut pada usia 23 tahun dan 167 hari, yang berarti selisihnya hanya 39 hari.

Ini bukan kali pertama Bellingham mengungguli Casillas di Liga Champions Eropa, karena sebelumnya ia juga sudah mengalahkannya dan menjadi pemain termuda yang mencapai 50 pertandingan dalam sejarah ajang tersebut, pada usia 22 tahun dan 128 hari, pada bulan November tahun lalu.

Perlu dicatat bahwa "Belly" memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa bersama mantan timnya di Jerman, Borussia Dortmund, pada Oktober 2020, saat usianya baru 17 tahun.

Sejak saat itu, Bellingham telah tampil dalam 60 pertandingan di ajang Liga Champions Eropa, 23 di antaranya bersama Borussia Dortmund, dan 37 bersama Real Madrid, yang selama itu ia berhasil mencetak 16 gol serta memberikan 14 assist.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google