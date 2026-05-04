Klaas-Jan Huntelaar menyampaikan pesan yang jelas kepada Marc Overmars saat hengkang dari Ajax: 'Biarkan aku pergi'

Schalke 04 dinobatkan sebagai juara 2. Bundesliga akhir pekan ini, sehingga klub tersebut akan kembali berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Jerman musim depan setelah absen selama bertahun-tahun. Klaas-Jan Huntelaar, mantan pemain Schalke, mengenang masa-masa indahnya di Gelsenkirchen dalam wawancara dengan Voetbal International.

Mantan penyerang andalan ini kembali ke Ajax setelah tujuh tahun di Schalke, klub yang pernah ia bela antara tahun 2006 dan 2009. "Setelah tujuh tahun di Schalke, saya kembali ke Ajax. Kontrak saya habis dan saya tidak benar-benar merasa cocok dengan orang-orang baru di sana. Hubungan kami pun perlahan-lahan merenggang," kata Huntelaar.

Masa keduanya di Amsterdam sangat sukses. Antara 2017 dan 2021, ia dua kali menjadi juara liga dan memberikan kontribusi penting pada petualangan Liga Champions Ajax yang tak terlupakan pada musim 2018/19.

Namun, pemain berpengalaman ini sedikit tersisih pada musim 2020/21, terutama karena persaingan yang semakin ketat di lini depan. "Di Ajax, kami sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi juara dan sudah ada beberapa penyerang: Brian Brobbey akan bergabung dan Sébastien Haller telah didatangkan, sehingga salah satu penyerang akan bermain lebih sedikit," kata pemain yang telah 76 kali membela tim nasional ini.

Klub lamanya kemudian menghubunginya dan menanyakan apakah ia bersedia membantu klub dalam perjuangan menghindari degradasi. "Klub berkata: 'Kami tidak punya banyak uang, tapi kami sangat ingin kamu kembali.' Para pemain yang saat itu berada di sana juga mendekati saya: 'Kembalilah, bantu kami,'" lanjutnya.

"Saat itu saya berkata kepada Marc Overmars: 'Biarkan saya pergi ke Schalke.' Itu murni karena cinta pada klub. Yang saya temui adalah tim yang kehilangan kepercayaan diri, sesuatu yang sebenarnya sudah saya duga. Maka kita harus berkumpul dan memastikan memiliki rencana. Sayangnya, kami tidak berhasil menyelamatkan diri saat itu."

Namun, mantan pemain yang pernah membela Real Madrid dan AC Milan ini merasa senang bahwa klubnya kembali berkompetisi di level tertinggi setelah sekian lama. "Sangat baik bahwa Schalke kembali ke Bundesliga, karena itulah level yang seharusnya ditempati klub ini. Tahun pertama harus diupayakan untuk bertahan, dan baru setelah itu kita bisa mulai membangun sesuatu. Orang-orang tidak boleh berharap bahwa mereka tiba-tiba bisa bersaing di papan atas lagi. Mari kita berharap klub ini tetap bertahan di Bundesliga dan mulai sekarang dikelola dengan baik."