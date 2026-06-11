Klaas-Jan Huntelaar mengakui kesalahannya yang besar saat membela Ajax

Klaas-Jan Huntelaar sempat mengenang transfer yang terjadi pada masa ia masih membela Ajax saat pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan. Mantan manajer teknis klub asal Amsterdam itu mengakui kepada NOS saat jeda pertandingan bahwa merekrut Jorge Sánchez adalah sebuah kesalahan.

Presenter Sjoerd van Ramshorst menyinggung nama Sánchez, yang didatangkan ke Amsterdam selama masa Huntelaar di Ajax. Mantan penyerang tersebut, setelah kepergian Marc Overmars, bersama direktur teknis Gerry Hamstra membentuk duet yang bertanggung jawab atas kebijakan transfer. Huntelaar saat itu menjabat sebagai manajer teknis.

Ajax mendatangkan Sánchez pada musim panas 2022 seharga sekitar lima juta euro dari Club América sebagai pengganti Noussair Mazraoui. Namun, pemain asal Meksiko itu tak pernah benar-benar meyakinkan di Amsterdam dan akhirnya hanya tampil dalam 26 pertandingan resmi di tim utama.

“Dan Jorge Sánchez, kan kamu sendiri yang merekrutnya ke Ajax saat itu?”, tanya Van Ramshorst. “Kami memang merekrutnya, ya, tentu saja,” jawab Huntelaar.

Van Ramshorst mencatat bahwa kehadiran Sánchez dalam skuad Piala Dunia Meksiko mungkin membuktikan bahwa Ajax saat itu telah membuat keputusan yang tepat. Namun, Huntelaar justru sangat kritis. “Yah, dia tidak bermain bagus,” demikian penilaiannya terhadap sang bek.

Kenneth Perez langsung menanggapi hal itu. “Kamu juga menekankan: ‘kami’ yang mendatangkannya, bukan ‘kamu’,” kata analis itu sambil mengedipkan mata. Sánchez dipinjamkan Ajax ke FC Porto pada 2023, sebelum akhirnya dijual secara permanen ke Cruz Azul setahun kemudian.

Huntelaar tetap bekerja secara resmi di Ajax setelah kepergian Hamstra pada 2023, tetapi menghilang ke belakang layar pada Oktober tahun itu karena masalah kesehatan. Pada Maret 2025, masa kerjanya di klub Amsterdam itu secara resmi berakhir.