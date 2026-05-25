Klaas-Jan Huntelaar berbicara dengan sangat terbuka di siaran langsung TV mengenai proses pemulihannya

Klaas-Jan Huntelaar kembali tampil di hadapan publik pada Senin malam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mantan penyerang Ajax ini hadir di acara Eredivisie Awards yang diselenggarakan ESPN, di mana ia menyerahkan penghargaan Johan Cruijff Talent of the Year kepada penyerang Ajax, Mika Godts. Dalam kesempatan tersebut, Huntelaar juga berbicara secara terbuka mengenai pemulihannya dari kelelahan kronis yang membuatnya menjauh dari dunia sepak bola sejak 2023.

Mantan pemain internasional ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer teknis Ajax pada Oktober 2023 karena mengalami kelelahan kronis. Sejak saat itu, Huntelaar hampir tidak pernah tampil di depan publik.

Selama acara penyerahan penghargaan, Huntelaar disambut hangat oleh pembawa acara Fresia Cousiño Arias. Ia mencatat bahwa banyak orang senang melihatnya kembali di depan umum dan langsung menanyakan kabarnya. “Sudah jauh lebih baik,” jawab Huntelaar. “Prosesnya lambat. Kondisi ini juga datang secara perlahan, jadi pemulihannya pun berlangsung perlahan. Tapi semuanya berjalan ke arah yang benar.”

Selanjutnya, mantan penyerang itu membahas masa sulit yang telah ia lewati. Menanggapi pertanyaan bagaimana seseorang bisa berhenti saat ‘kereta sepak bola’ terus melaju kencang, Huntelaar menjawab dengan jelas. “Kamu harus berhenti. Tidak ada pilihan lain. Jadi, kamu harus melepaskan segalanya, mendekati diri sendiri, dan kemudian mencari jalan untuk bangkit kembali.”

Di rumah pun, menurut Huntelaar, situasinya jauh dari kata tenang. Mantan penyerang ini adalah ayah dari empat anak dan ditanya bagaimana ia bisa menemukan ketenangan di tengah keluarga yang sibuk. “Sangat sibuk. Saat saya berbaring di tempat tidur, saya mendengar mereka bermain sepak bola. Kehidupan itu terus berjalan. Itu tidak bisa dihentikan,” katanya sambil tersenyum.

Huntelaar sendiri pernah memenangkan penghargaan Talenta Terbaik Tahun Ini pada tahun 2006 dan mengenang momen tersebut. “Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan penghargaan itu. Seingat saya, itu adalah Gertjan Verbeek. Tapi yang saya tahu, saya sebenarnya ingin menjadi pemain terbaik. Talenta Terbaik Tahun Ini memang menyenangkan, tapi tentu saja Anda ingin menjadi pemain terbaik. Saya rasa setiap pemain memiliki impian itu.”

Setelah itu, Huntelaar berkesempatan mengumumkan pemenang musim ini. “Pemenang Johan Cruijff Talent of the Year Award musim 2025/26 adalah Mika Godts,” ujarnya di tengah sorak sorai meriah. Penyerang asal Belgia itu menjalani musim individu yang luar biasa bersama Ajax dan menerima penghargaan tersebut dari tangan pria yang beberapa tahun lalu turut membawanya ke Amsterdam.

Huntelaar menceritakan bahwa ia pertama kali melihat Godts bermain melalui rekaman video. “Momen pertama kali saya melihatnya bermain sepak bola adalah melalui rekaman di Wyscout. Efisiensinya bisa sedikit lebih baik, tapi dribelnya langsung fantastis.”

Godts pada gilirannya mengakui bahwa ia tidak perlu berpikir panjang ketika Huntelaar mendekatinya atas nama Ajax. “Itu sangat menyenangkan. Tentu saja saya mengenal Klaas dari rekaman tersebut. Cara dia meyakinkan saya untuk bergabung dengan Ajax sangat bagus. Saya tidak ragu-ragu lama.”