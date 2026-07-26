Kjell Scherpen akan berkiprah di Premier League, menurut laporan Algemeen Dagblad pada Minggu pagi. Kiper berusia 26 tahun itu meninggalkan Union Saint-Gilloise untuk bergabung dengan tim promosi Ipswich Town. Klub Inggris tersebut akan membayar sepuluh juta euro kepada klub Belgia itu, yang masih bisa mendapatkan tambahan tiga juta euro melalui bonus.

Scherpen menjalani musim yang luar biasa di Belgia dan memenangi Croky Cup serta Sarung Tangan Emas untuk kiper dengan clean sheet terbanyak bersama Union.

Pada akhir Mei, pakar bursa transfer Fabrizio Romano sudah melaporkan bahwa minat serius mulai bermunculan. Klub-klub dari Italia, Jerman, dan juga Inggris menunjukkan ketertarikan kepada penjaga gawang tersebut.

Pemain Belanda setinggi 2,06 meter itu direkrut Brighton & Hove Albion dari Ajax pada musim panas 2021 dengan nilai transfer lima juta euro. Namun, ia belum langsung mampu menembus tim di Inggris.

Setelah menjalani masa peminjaman di KV Oostende, Vitesse, dan Sturm Graz, Scherpen menuntaskan kepindahan permanen ke Union pada musim panas 2025 dengan nilai sekitar dua juta euro. Di sana ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028.

Setelah 43 pertandingan, dengan 21 di antaranya tanpa kebobolan, Scherpen akan kembali ke Inggris. Namun, pemain asal Emmen itu masih harus lolos tes medis sebelum menandatangani kontrak empat tahun bersama The Tractor Boys.

Ipswich juga sudah memperkuat skuad dengan Kayne van Oevelen, yang didatangkan dari FC Volendam. Van Oevelen dan Scherpen akan bersaing, terutama dengan Christian Walton (30), yang tahun lalu jelas menjadi pilihan utama di Ipswich.