Cristian Chivu, pelatih Inter, menegaskan bahwa timnya bertekad untuk "menuliskan halaman-halaman penting dalam sejarah klub", jelang menghadapi Real Madrid pada awal perjalanannya di Liga Champions Eropa, di Stadion Santiago Bernabeu.

Inter menjalani salah satu laga pembuka tersulit yang mungkin terjadi di Eropa, saat mereka kembali ke stadion tempat Jose Mourinho memimpin tim meraih salah satu kemenangan paling abadi dalam sejarahnya pada tahun 2010.

Kali ini Mourinho duduk di bangku cadangan tim lawan, setelah baru-baru ini kembali ke Real Madrid, sementara Chivu memimpin Inter dalam penampilan keduanya di Liga Champions Eropa sebagai pelatih tim.

Chivu merupakan salah satu bagian dari Inter yang meraih treble di bawah kepemimpinan Mourinho, dan ia masih mempertahankan hubungan pribadi yang kuat dengan pelatih Portugal itu, namun ia menegaskan bahwa filosofi sepak bolanya sendiri berkembang secara independen.

Chivu mengatakan kepada para wartawan dalam konferensi pers menjelang laga: "Kami memiliki kewajiban untuk menuliskan halaman-halaman penting dalam sejarah klub ini."

Ia menambahkan: "Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini telah mencapai level penting dalam persaingan Liga Champions, dan kami harus menuliskan halaman-halaman lain dalam sejarahnya."

Ia melanjutkan: "Perasaan saya di stadion ini? Stadion ini menjadi jauh lebih indah. Kini stadion ini lebih modern, dan menjadi kesenangan bagi semua orang untuk mendapatkan kesempatan menjalani laga di stadion ini."

Ia menyambung: "Mourinho adalah sosok yang istimewa bagi saya. Bertemu dengannya adalah keberuntungan. Ia membantu saya di saat tersulit dalam hidup saya, dan saya tidak akan pernah melupakan hal itu."

Meski memiliki hubungan erat dengan Mourinho, Chivu menolak gagasan bahwa mantan pelatih Real Madrid itu memiliki pengaruh langsung terhadap filosofi taktiknya.

Ia menjelaskan: "Saya sama sekali tidak meniru siapa pun. Saya memiliki gagasan sendiri tentang sepak bola, yang saya bangun ketika saya masih menjadi pemain dan selama tahun-tahun saya di sektor akademi, di mana saya mendapat kesempatan mencoba berbagai hal yang membantu saya selama tahun-tahun ini."

Inter menghadapi tantangan yang sangat besar di Madrid, setelah gagal meraih kemenangan di Stadion Santiago Bernabeu selama enam dekade. Chivu menerima kesulitan laga ini, namun ia tidak ingin timnya meninggalkan prinsip-prinsipnya.

Ia berkata: "Bermain di Santiago Bernabeu tidak mudah bagi siapa pun. Sudah 60 tahun sejak kemenangan Inter di sini."

Ia menambahkan: "Banyak tim yang berjuang untuk meraih kemenangan di sini. Kami akan berusaha sekuat tenaga, namun tanpa mengubah identitas kami. Kami ingin mendominasi, dan kami ingin menunjukkan bahwa kami telah berkembang, serta tidak ada cara yang sempurna untuk menghadapi Real Madrid."

Pelatih itu juga ditanya apakah mungkin para pendatang baru seperti Luis Henrique dan Stones mendapatkan peran sebagai starter, namun ia menekankan bahwa semua anggota tim akan memiliki peran dalam laga.

Chivu menutup: "Yang penting bukanlah siapa yang memulai, melainkan 16 pemain yang mendapat kesempatan berkontribusi dalam laga. Apa yang terjadi pada tiga laga pertama liga menjadi bukti akan hal itu. Besok kalian akan melihat pilihan-pilihan saya dan keputusan-keputusan yang saya ambil."



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