"Saya tidak berpikir kami melihat penurunan performa yang masif," kata ikon klub The Reds itu kepada Sky Sport: "Apa yang kami lihat selama setahun ini mungkin memang itulah dirinya: seorang pesepakbola yang lumayan."

Wirtz, yang pindah ke Mersey sebelum musim lalu, adalah "bukan pemain yang seharusnya bernilai 110 juta poundsterling, melainkan seseorang yang mungkin bernilai 50 hingga 60 juta poundsterling, kurang lebih seperti itu", jelas Carragher: "Lumayan, dengan sentuhan bola yang bagus. Saya tidak yakin apa yang orang-orang harapkan."

Pemain berusia 48 tahun itu juga tidak lagi melihat tempat baginya di tim. "Apa yang harus dilakukan dengan Wirtz?" tanya Carragher dan menjelaskan: "Gagasan bahwa pemain membutuhkan waktu setahun untuk beradaptasi di Premier League menurut saya adalah mitos."

Florian Wirtz disarankan tinggalkan Liverpool

Alasan utama di balik kritik Carragher adalah penampilan Wirtz pada laga pembuka musim, ketika tim asuhan manajer baru Andoni Iraola setidaknya menyelamatkan hasil imbang 2-2 (0-1) di markas Newcastle United pada masa injury time. Pada saat itu, Wirtz sudah tidak lagi berada di lapangan untuk Liverpool, pemain timnas tersebut ditarik keluar pada menit ke-63.

"Saya pikir topik ini baru akan muncul dalam enam minggu," kata Carragher, "tetapi sekarang sudah muncul. Saya sama sekali tidak melihat di mana dia cocok dalam tim." Wirtz bermain sebagai playmaker pada pertandingan pertama musim ini, tetapi Carragher lebih ingin melihat mantan pemain Leipzig, Dominik Szoboszlai, di posisi itu. Pemain Hungaria tersebut menuntaskan penalti untuk gol penyeimbang telat.

"Anda tidak bisa terus seperti ini. Ini tidak berhasil. Ini tidak berhasil musim lalu. Saya просто berpikir perlahan-lahan sudah sampai pada titik dia tidak lagi cocok dengan tim," kata Carragher.

Dalam diri Gary Neville, Carragher memiliki satu lagi pengkritik Wirtz yang menonjol di sisinya, yang menuntut peningkatan yang jelas dari pemain timnas Jerman itu. "Kalau kamu ingin menjadi orang yang begitu baik, maka kamu sebaiknya benar-benar bermain sepakbola dengan luar biasa," katanya dalam podcast di Sky . "Saya merasa Wirtz kurang punya kegigihan itu," kata Neville sambil secara eksplisit mengkritik playmaker asal Jerman tersebut. "Saya hanya melihat seorang pemain yang baik hati berjalan di lapangan, tanpa memberi kesan bahwa dia benar-benar mengerahkan segalanya. Itu bisa terjadi, beberapa pemain memang punya gaya seperti itu. Tetapi kadang-kadang saya ingin menendangnya di pantat."