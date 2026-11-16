"Kita sudah cukup mempermalukan diri sendiri!" Carlo Ancelotti didesak mundur dari timnas Brasil

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Carlo Ancelotti didesak mundur oleh seorang legenda sepakbola Brasil.

Setelah kekalahan dalam laga uji coba melawan Jepang (2-3) pada akhir pekan, juara dunia 1994 itu melontarkan kritik tajam terhadap pelatih ternama asal Italia tersebut melalui akun Instagram-nya. Romario mula-mula menyampaikan pesannya langsung kepada presiden federasi, Samir Xaud.

"Kamu masih muda, kamu orang Brasil, dan saya yakin kamu menginginkan yang terbaik bagi sepakbola kita. Sudah waktunya membuktikan bahwa kamu cukup berani mengambil keputusan. Presiden, suruh Ancelotti pulang," tulis Romario.

Setelah itu, ia mengarahkan kata-katanya langsung kepada Ancelotti: "Kita sudah cukup mempermalukan diri sendiri dan tidak bisa mengambil risiko menyia-nyiakan satu Piala Dunia lagi. Ancelotti, cukup! Kemasi barangmu dan pergi dari sini!"

Iklan Iklan

Pria berusia 67 tahun itu seharusnya kembali ke Eropa, "kembali ke klub-klub tempat kamu membangun namamu. Brasil tidak bisa terus membayar hanya untuk menyaksikanmu," lanjut Romario dengan geram.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SIN Friendlies 05.00 BRA

Bagaimana hasil Brasil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko?

Memang, hasil Selecao di bawah pelatih ternama asal Italia itu terbilang biasa saja. Dalam 21 pertandingan di bawah arahan Ancelotti, Brasil mencatatkan 12 kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan. Rata-rata, tim tersebut meraih 1,9 poin per pertandingan.

Dari sudut pandang tim Amerika Selatan itu, Piala Dunia terakhir berjalan sangat mengecewakan. Meski dianggap sebagai salah satu tim unggulan, mereka sudah harus tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia.

Iklan

Sejak Piala Dunia 2002, pemilik lima gelar juara itu masih menanti gelar berikutnya di turnamen paling bergengsi pada level tim nasional. Kontrak Ancelotti bersama Selecao berlaku hingga akhir Juli 2030. Jadi, jika tidak berpisah lebih awal, ia masih akan mendampingi tim Amerika Selatan itu dari pinggir lapangan pada Piala Dunia berikutnya.