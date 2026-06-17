Kontroversi wasit kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026, setelah timnas Aljazair kalah 0-3 dari Argentina dalam laga pembuka Grup 10, di mana Lionel Messi menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick pertamanya di turnamen ini.

Meskipun Argentina jelas unggul dalam skor, perdebatan di Aljazair tidak hanya berhenti pada tiga gol Messi, melainkan meluas ke sejumlah keputusan wasit yang kontroversial dalam pertandingan tersebut, terutama tekel kapten Argentina terhadap bek Issa Mandi, serta gol Fares Chaibi yang dianulir.

Mohamed Zakrini, mantan wasit internasional Aljazair dan salah satu analis wasit terkemuka di televisi Aljazair, melancarkan serangan tajam terhadap wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, dengan menyatakan bahwa Messi seharusnya langsung mendapat kartu merah setelah tekelnya terhadap Mandi pada babak pertama.

Zakrini menegaskan di studio analisis resmi setelah pertandingan di televisi Aljazair bahwa insiden tersebut seharusnya ditinjau melalui teknologi video (VAR), sambil menekankan bahwa kejadian tersebut menimbulkan banyak tanda tanya, terutama karena tinjauan ulang atas insiden tersebut diabaikan meskipun sifatnya yang serius.

Analis asal Aljazair itu juga meragukan keabsahan keputusan pembatalan gol Fares Chaibi, dengan menilai bahwa rekaman tersebut tidak cukup jelas untuk membenarkan pembatalan gol secara tegas.

Zakrini melontarkan pernyataan tajam selama analisisnya mengenai pertandingan tersebut, dengan mengatakan: “Seandainya situasinya terbalik, dan Mandi-lah yang melakukan pelanggaran seperti itu terhadap Messi, keputusan yang diambil pasti akan sangat berbeda.”

Kritik mantan wasit tersebut tidak hanya berhenti pada keputusan-keputusan dalam pertandingan, tetapi juga meluas ke penunjukan Marciniak sendiri untuk memimpin pertandingan tersebut. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia menentang penugasan pertandingan tersebut kepada wasit yang memimpin final Piala Dunia 2022, di mana Argentina dinobatkan sebagai juara.

Ia menambahkan bahwa pemilihan wasit final Piala Dunia sebelumnya untuk memimpin pertandingan pembuka Argentina di edisi berikutnya turnamen tersebut bukanlah keputusan yang tepat menurut pandangannya, karena hal itu membuka peluang bagi banyak kontroversi dan spekulasi.

Zakrini mengakhiri pernyataannya dengan kalimat yang sarat dengan isyarat kuat mengenai wasit, dengan mengatakan: “Kita semua tahu apa yang terjadi di final Piala Dunia” yang digelar di Qatar, sebuah pernyataan yang memicu reaksi luas di berbagai platform media sosial.

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