"Kita semua munafik"... Pelatih Norwegia mengguncang Piala Dunia AS menjelang laga melawan Irak

Ståle Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, mengecam keras langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat terkait Piala Dunia 2026, dengan menyebut suasana di Amerika Serikat sebagai "kemunafikan umum", sebagai tanggapan atas penahanan penyerang Irak Ayman Hussein di Bandara Chicago.

Menurut jaringan CBS Amerika, pemain "Aswad Al-Rafidain" itu ditahan selama tujuh jam oleh petugas bea cukai dan penjaga perbatasan saat tiba bersama rombongan tim nasional Irak.

Dalam konferensi pers yang diadakan hari Kamis di markas kamp Norwegia, Solbakken ditanya mengenai insiden penahanan Hussein, lawan pertama Norwegia di turnamen tersebut, dan ia menjawab: "Kita semua sepakat bahwa apa yang terjadi tidak perlu, dan banyak hal bisa ditangani dengan cara yang berbeda, tapi kita semua munafik."

Pelatih berusia 56 tahun itu menambahkan dengan nada tajam: "Namun, Piala Dunia diselenggarakan di sini, dan kami di sini untuk bermain sepak bola."

Ketika diminta menjelaskan maksudnya, ia menegaskan: "Segala hal, mulai dari negara tuan rumah yang berada dalam ketegangan dengan negara lain—merujuk pada Iran—hingga kesulitan-kesulitan seperti yang kita bicarakan."

Pernyataan Solbakken ini muncul tiga hari sebelum kembalinya Norwegia ke Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun sejak 1998.

Timnas Erling Haaland akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Irak pada 16 Juni, kemudian bertemu Senegal pada 22 Juni, sebelum berhadapan dengan Prancis pada 26 Juni di Grup I.