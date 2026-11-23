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Almugera Kabar pernah menjalani debut buruk bersama tim utama Borussia Dortmund dan beberapa kali nyaris hengkang. Musim panas lalu, BVB meminjamkan pemain berusia 20 tahun itu ke NEC Nijmegen, tetapi kiprahnya di sana berjalan buruk.

Almugera Kabar sejauh ini telah tampil dalam 28 pertandingan resmi di level profesional. Namun, upayanya untuk benar-benar memulai karier di level senior tampaknya terus menemui hambatan.

Pemain berusia 20 tahun yang menjuarai Piala Dunia dan Piala Eropa bersama timnas Jerman U-17 pada 2023 itu sudah mengalami sejumlah kejadian kurang menyenangkan. Semuanya bermula pada akhir Oktober 2024, ketika ia menjalani debut Bundesliga pada usia 18 tahun.

Saat Borussia Dortmund kalah 1-2 di markas FC Augsburg, bek kiri itu masuk pada menit ke-68. Tiga menit kemudian ia menerima kartu kuning, lalu di menit kesembilan masa tambahan waktu, ia diusir akibat kartu kuning kedua melalui aksi terakhir dalam pertandingan tersebut.

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Januari berikutnya, Kabar untuk pertama kalinya masuk starting XI BVB. Saat itu, krisis cedera di tim asuhan Nuri Sahin telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kabar bermain sebagai bek kiri dalam formasi empat bek, dengan Yannik Lührs, yang sebenarnya merupakan rekan setimnya di Dortmund U-23, dan Julian Ryerson mengisi posisi bek tengah. Setelah 19 menit, lawan mereka, Leverkusen, sudah mencetak tiga gol. Kabar benar-benar kewalahan.

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Almugera Kabar beberapa kali nyaris hengkang dari BVB

Setelah itu, di bawah pengganti Sahin, Niko Kovac, Kabar hanya mendapat jatah 25 menit bersama tim utama melalui dua penampilan sebagai pemain pengganti. Meski demikian, pemain kelahiran Bremen itu, seperti Antonios Papadopoulos sebelumnya, sangat diminati pada setiap bursa transfer dan beberapa kali nyaris hengkang.

Tak lama setelah kekalahan telak dari Leverkusen, misalnya, AC Milan kabarnya menyatakan minat. BVB segera bereaksi dengan memberikan kontrak profesional pertama berdurasi tiga tahun kepada Kabar pada Februari 2025. Pada musim panas, beberapa klub dari Bundesliga, Italia, divisi kedua Inggris, dan Skotlandia dikabarkan tertarik kepadanya. Kesepakatan dengan FC Brentford nyaris terwujud, dengan angka transfer yang mengejutkan sebesar 20 juta euro sempat mencuat.

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Namun, kabarnya Borussia hanya akan mengizinkan Kabar pergi jika ia bersedia dipinjamkan tanpa opsi pembelian. Keputusan klub untuk tidak memilih menerima uang seperti yang mereka lakukan terhadap Soumalia Coulibaly dan Youssoufa Moukoko pada musim panas yang sama dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghargaan terhadap Kabar.

IMAGO

Mengapa kepindahan Almugera Kabar dari BVB ke HSV batal?

"Ini bukan situasi yang mudah bagi saya," ujar Kabar pada November setahun lalu, ketika ia hanya tampil untuk tim kedua BVB. Tak lama kemudian, ia datang ke HSV untuk menjalani tes medis. Peminjaman itu batal pada saat-saat terakhir karena terungkap bahwa Kabar mengalami cedera lutut ringan dan kemungkinan baru akan cukup bugar pada pertengahan Maret.

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Pada bursa transfer terakhir, pemain yang pernah lima kali membela timnas U-20 dan bergabung dengan Dortmund pada 2019 itu akhirnya menjalani peminjaman pertamanya. NEC Nijmegen, klub kejutan yang menempati peringkat ketiga Eredivisie Belanda, mendapatkan Kabar selama satu tahun, kabarnya tanpa opsi pembelian.

Namun, setelah hanya beberapa bulan di Provinsi Gelderland, wilayah timur Belanda, harus diakui bahwa Kabar ternyata menjadi kebalikan dari "tambahan pemain berharga" seperti yang diharapkan direktur teknik Nijmegen, Carlos Aalbers.

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Almugera Kabar dan Nijmegen jauh dari ekspektasi

Namun, menyalahkan Kabar seorang diri tentu tidak adil. Nijmegen, yang musim lalu memukau lewat permainan menyerang yang menyegarkan di bawah pelatih Dick Schreuder, sejauh ini menjalani musim yang sangat mengecewakan. Mereka baru meraih tiga kemenangan dalam 13 pertandingan dan berada di peringkat ke-12 dengan 14 poin, hanya empat poin di atas posisi play-off degradasi.

Selain itu, terutama pada awal musim, tim sempat menghadapi masalah cedera yang cukup serius. Dari sudut pandang Kabar, keadaan ini sebenarnya menguntungkan: hingga pekan keenam, ia sudah tampil empat kali, termasuk dua kali sebagai starter. Masalahnya, penampilannya, lini pertahanan, dan tim secara keseluruhan sama-sama buruk.

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Momen paling memalukan bagi Kabar, mungkin bahkan sepanjang masa peminjamannya di Nijmegen, terjadi hanya beberapa hari setelah penampilan buruknya dalam kekalahan 0-3 dari tim promosi SC Cambuur, ketika ia bermain selama 90 menit. Nijmegen bertandang ke markas Juventus Turin untuk laga pembuka Liga Europa, setelah sebelumnya tersingkir telak dari kualifikasi Liga Champions oleh Bodö/Glimt dengan skor 1-3 dan 0-3.

IMAGO

"Gagal total": Bencana Almugera Kabar saat melawan Juventus

Kabar masuk starting XI, tetapi tampil lebih buruk lagi daripada timnya secara keseluruhan, yang kalah 0-5. Saat turun minum, skor sudah 0-3 dan Kabar turut terlibat dalam dua gol yang bersarang ke gawang timnya. Terutama pada gol ketiga, ketika tekel meluncurnya yang salah waktu menyebabkan penalti dan membuka jalan bagi gol pertama Nick Woltemade untuk Si Nyonya Tua.

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Majalah sepak bola tertua di Belanda, Voetbal International, memberi Kabar nilai 3 dari 10, jauh di bawah penilaian pemain NEC lainnya. Surat kabar regional De Gelderlander menulis: "Satu hal yang sama sekali tidak boleh diteruskan Schreuder adalah memainkan Almugera Kabar. Bek itu sudah berminggu-minggu menjadi titik terlemah NEC dan sama sekali belum mampu mengikuti level permainan. Namun, Schreuder terus memberinya tempat sebagai starter. Itu sulit dimengerti." Sementara itu, De Telegraaf menyebut Kabar "gagal total" saat melawan Juventus.

Pelatih Schreuder bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengkritik pemain pinjamannya itu di depan publik. "Mengapa saya terus memainkan Kabar? Karena saya tidak punya pilihan lain," katanya, lalu menjelaskan: "Ia sangat kesulitan. Kita semua melihatnya. Anak ini baru saja bergabung dan ia harus bermain. Kami memang belum bisa mengendalikan situasi di lini pertahanan."

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Almugera Kabar nyaris tak dimainkan sejak bencana melawan Juventus

Pengamat televisi Gertjan Verbeek, yang pernah melatih di Nürnberg dan Bochum, kemudian menyerang Schreuder di ESPN. "Itu menghancurkan pemain ini. Ia hanya punya pengalaman di divisi ketiga dan sekarang dilempar ke situasi yang sangat sulit," kata pria berusia 64 tahun itu. "Pada gol pertama, ia membiarkan pemain lawan bergerak bebas dan sama sekali tidak mendapat bantuan. Itu berkaitan dengan sistem Schreuder." Mantan pemain profesional Kees Luijckx sependapat: "Apa yang dikatakan Schreuder mungkin benar, tetapi hal seperti itu tidak boleh diucapkan terang-terangan. Sebagai pemain, saya tentu enggan datang berlatih keesokan harinya. Pemain itu pada dasarnya sedikit dibiarkan menghadapi semuanya sendirian."

Sejak itu, Schreuder mengesampingkan Kabar, pemain kidal yang ia tempatkan di sisi kanan formasi tiga bek dan yang timnya kebobolan sebelas gol dalam tiga penampilannya sebagai starter. Ia hanya sekali lagi memasukkan Kabar sebagai pemain pengganti, yakni pada menit kedua masa tambahan waktu saat bermain imbang 1-1 melawan Levski Sofia di Liga Europa. Di liga, Kabar duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan dalam sembilan pertandingan beruntun terakhir.

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Di satu sisi, hal itu berkaitan dengan persaingan yang kini semakin ketat karena Schreuder kembali memiliki jauh lebih banyak pilihan di lini pertahanan. Di sisi lain, klub juga langsung bertindak setelah penampilan Kabar di Turin. Hanya sebelas hari kemudian, mereka mengundang mantan pemain Leverkusen Mitchel Bakker, yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Atalanta Bergamo diputus, untuk menjalani uji coba dalam pemusatan latihan enam hari di Spanyol.

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Akankah BVB mengakhiri peminjaman Almugera Kabar lebih awal?

Awal Oktober, pemain berusia 26 tahun yang bisa mengisi posisi-posisi Kabar serta bermain sebagai gelandang kiri itu mendapat kontrak hingga akhir musim. Dalam empat pertandingan sejauh ini, menit bermain Bakker sudah sedikit lebih dari separuh menit bermain Kabar. Pada penampilan pertamanya sebagai starter, kemenangan 3-2 di Utrecht yang menjadi kemenangan pertama Nijmegen di liga sejak akhir Agustus (!), Bakker bermain penuh 90 menit dan memberi assist untuk gol pembuka.

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Dalam situasi saat ini, masa depan Kabar tampak sangat suram, baru delapan pertandingan dan 320 menit bermain sejak ia memulai kiprahnya di Belanda. Nijmegen masih memiliki delapan pertandingan hingga akhir tahun. Jika Kabar terus sama sekali tidak dilibatkan, BVB harus mempertimbangkan apakah peminjamannya perlu diakhiri lebih awal.

Namun, bahkan jika itu terjadi, Kabar masih sangat jauh dari kesempatan untuk akhirnya menetap di satu klub, mendapatkan kepercayaan, dan bermain secara reguler. Ia pun tidak bisa berharap mendapatkannya di Dortmund: meski kontrak Ramy Bensebaini yang habis musim panas mendatang mungkin tidak diperpanjang, masa depan di BVB menjadi milik pemain lain, yakni Daniel Svensson, Maximilian Beier, dan Kaua Prates, yang baru-baru ini direkrut dengan biaya besar.

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Almugera Kabar: Sekilas karier profesionalnya