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Matthias Sammer sampai batas tertentu bisa memahami pernyataan kontroversial patron Bayern Munich, Uli Hoeneß, tentang Jamal Musiala.

"Tentu saja, ada juga pertimbangan finansial. Dan selama saya mengenal Uli Hoeneß, dia selalu menyampaikan hal-hal seperti itu secara terang-terangan," kata juara Eropa 1996 itu dalam acara Sky 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk'. "Orang boleh menganggapnya baik atau tidak. Uli tidak memedulikan itu. Dia akan menjadi orang pertama yang melindungi anak ini dari apa pun, tidak perlu diragukan lagi. Namun, di sisi lain, klub itu juga seperti anaknya sendiri."

Dari sudut pandang klub, menurut Sammer, meminta seorang pemain merelakan gajinya jika ia tidak bisa bermain dalam waktu lama adalah hal yang "sangat wajar". "Kita tidak hidup di negeri dongeng," kata Sammer, yang menilai Hoeneß memiliki strategi yang jelas dalam langkahnya. "Mungkin bahkan sudah ada pembicaraan dengan pihak penasihat Musiala, yang barangkali tidak berjalan sebaik yang mereka harapkan."

Namun, Sammer tidak mau menilai apakah pernyataan itu menguntungkan Hoeneß sendiri, klub, atau Musiala. "Karena tidak ada di antara kita yang pernah memimpin sebuah klub selama dan sebaik Uli Hoeneß. Karena itu, kadang kita harus siap ketika Uli mengangkat suatu persoalan pada saat yang membuat kita berpikir: ups."

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Di sisi lain, ada Musiala sebagai pesepakbola yang menurut Sammer "berbakat luar biasa" dan "berkelas dunia". "Harus saya katakan, rasanya tidak enak di perut, karena bagi Jamal sendiri, di satu sisi ini tentu sebuah bencana."

Getty Images

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Apa yang dikatakan Uli Hoeneß tentang Jamal Musiala?

Patron klub FCB itu pada Minggu menarik perhatian lewat pernyataannya tentang Musiala. Di satu sisi, ia meragukan apakah pemain menyerang itu, mengingat banyaknya cedera yang dialaminya, bisa kembali mencapai kemampuan terbaiknya. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah gaji tahunan Musiala masih sepadan dengan performa yang diberikannya.

Setelah mengalami cedera serius saat Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, Musiala berulang kali mengalami kemunduran dalam pemulihannya dan sejak akhir September mengalami robekan serat otot. Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan musim ini, diketahui bahwa pemain tim nasional Jerman tersebut mengalami disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat dan sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik. Absans merupakan salah satu bentuk serangan epilepsi.

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Musiala diperkirakan kembali ke lapangan setelah jeda internasional mendatang, pada akhir bulan ini, ketika Bayern menghadapi 1. FC Köln pada 21 November. Menurut Hoeneß, pelatih Vincent Kompany, yang baru-baru ini bahkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari karena iritasi selaput otak, juga bisa kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan saat itu.

Musiala baru tampil dalam empat pertandingan musim ini. Dalam kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist, tetapi belum mencatatkan kontribusi gol lain.