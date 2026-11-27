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Xabi Alonso mengakui kepercayaan diri Chelsea sedang rendah dan timnya kesulitan mempertahankan hasil setelah kalah 3-2 di kandang Nottingham Forest pada Jumat. Kekalahan itu menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Chelsea di Liga Primer. Pelatih Chelsea itu meminta semua orang di klub untuk tetap bersatu, sementara gelandang Jordan Henderson mengakui para pemain tidak tahu apa yang salah.

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Alonso: “Kami bertanggung jawab”

Berbicara kepada Sky Sports setelah kekalahan di City Ground, Alonso meminta semua orang di Chelsea untuk bersatu. “Semua orang di klub dan tim harus tetap bersatu dan melewati masa ini. Kami harus menghadapinya dan kami bertanggung jawab,” katanya. “Ini masa yang sulit bagi semua orang di klub. Bagi tim dan para suporter. Kami kecewa kalah lagi, tetapi harus terus berusaha mencari solusi.

“Kami tidak boleh berhenti. Kepercayaan diri kami rendah dan tim kesulitan mempertahankan hasil.”

Fofana tetap didukung meski dicemooh

Wesley Fofana dicemooh oleh suporter Chelsea sendiri sejak sepak mula setelah wawancaranya di YouTube tanpa izin. Bek itu kemudian menyebabkan penalti yang menghasilkan gol kedua Forest sebelum diganti. “Kami harus mendukung semua orang. Kami tahu sedang melewati masa sulit. Kami harus tetap bersatu,” kata Alonso ketika ditanya mengenai kepercayaan diri Fofana.

Mengenai masalah di lini pertahanan, ia menambahkan: “Kami tentu bisa tampil lebih baik. Di level ini, Anda harus mampu mempertahankan hasil dan tidak kebobolan sebanyak itu. Itulah sebabnya kami kalah.” Hanya tim juru kunci Crystal Palace (27) yang kebobolan lebih banyak gol di liga daripada Chelsea (23).

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Henderson mencari jawaban

Ketika ditanya setelah pertandingan tentang apa yang salah, gelandang Chelsea Henderson mengakui: “Kalau kami tahu, kami tidak akan terus kalah. Dalam sepak bola, kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap hari, setiap pekan.

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“Liga Primer itu berat. Kami hanya perlu terus bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan diri dan tampil lebih baik. Tentu saja tidak ada yang senang saat ini. Kami terlalu sering kalah belakangan ini dan harus tampil lebih baik. Itulah intinya, tetapi kami akan terus bekerja keras.”

Emegha menjadi salah satu dari sedikit hal positif

Alonso setidaknya mendapat sedikit penghiburan dari Emmanuel Emegha, yang mencetak dua gol setelah masuk sebagai pemain pengganti . “Ia jelas memberikan dampak yang baik. Ia tampil bagus. Itu hal yang positif,” katanya.

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Chelsea, yang kalah dalam empat dari lima pertandingan liga terakhirnya, berada di posisi kedelapan tetapi bisa turun hingga peringkat ke-13 pada akhir pekan ini.