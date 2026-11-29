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Enzo Maresca mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap perangkat pertandingan setelah Manchester City bermain imbang 2-2 secara dramatis melawan Arsenal. Pelatih asal Italia itu menyoroti sejumlah insiden kontroversial, termasuk handball yang luput dari perhatian wasit dan benturan dengan penjaga gawangnya, yang menurutnya membuat timnya gagal meraih kemenangan penting.

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Maresca menuntut permintaan maaf PGMOL

Maresca geram setelah sejumlah keputusan wasit merugikan timnya dalam laga imbang di Emirates Stadium. Mantan pelatih Leicester City itu terutama mempersoalkan insiden handball menjelang akhir pertandingan dan benturan dengan Gianluigi Donnarumma yang berujung pada gol Arsenal. "Kita harus menunggu permintaan maaf. Kalau Anda ingat pertandingan melawan Man United, mereka meminta maaf. Kita akan menunggu apakah mereka juga akan meminta maaf kepada kita," kata Maresca kepada Sky Sports Premier League.

Pelatih asal Italia itu yakin keputusan-keputusan wasit dalam beberapa pertandingan terakhir tidak berpihak kepada juara bertahan. Ia menambahkan: "Sayangnya, dalam tiga atau empat pertandingan terakhir Liga Primer, kami kurang beruntung dengan keputusan-keputusan itu. Malam ini, menurut saya, kartu merah terkait Doku, handball di akhir pertandingan. Namun, ini soal kurang beruntung."

"Saya ingat pertandingan melawan Brighton. Seperti yang saya katakan dalam konferensi pers dua hari lalu, saya belum pernah melihat handball dengan kedua tangan oleh Dunk tetapi tidak ada penalti. Ini masa yang buruk bagi kami karena kurang beruntung dengan wasit dan keputusan-keputusannya. Semoga ke depannya kami lebih beruntung," jelasnya kepada media seusai pertandingan.

Pertanyaan soal Gabriel dan Donnarumma

Salah satu momen yang paling diperdebatkan dalam pertandingan itu terjadi pada gol kedua Arsenal yang menyamakan kedudukan, ketika Gabriel Magalhaes tampak melakukan kontak dengan Donnarumma. Maresca mempertanyakan apakah posisi bek tersebut dan kontaknya dengan penjaga gawangnya saat situasi bola mati diperbolehkan.

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"Kami selalu bisa tampil lebih baik, tetapi siku, menurut saya itu siku Gabriel, berada di belakang leher. Kami perlu memahami apakah mereka boleh menyentuh penjaga gawang atau tidak. Ini rumit. Dan tentu saja kami selalu bisa tampil lebih baik. Hari ini lebih baik kami memikirkan performa dan tidak membicarakan wasit. Malam ini, sangat mudah untuk membicarakan wasit," kata Maresca.

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Kontroversi handball di Emirates

Ketegangan memuncak pada menit-menit akhir ketika City meminta penalti. Maresca mengungkapkan bahwa ia mempertanyakan keputusan wasit yang tidak memberikan penalti atas handball tersebut. Penjelasan yang diterimanya tidak meredakan kekesalannya. Menurutnya, penilaian wasit bahwa posisi tangan pemain itu "wajar" keliru jika melihat situasi permainan dan ketinggian tangan pemain tersebut.

"Saya bertanya kepada wasit soal itu. Ia mengatakan kepada saya bahwa itu posisi yang wajar. Saya bilang kepadanya, tidak, itu posisi yang wajar untuk penjaga gawang, bukan untuk penyerang!" ungkap Maresca. Gelandang Elliot Anderson juga mengungkapkan kekecewaan serupa karena wasit tidak meniup peluit .

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Kemajuan di tengah kekecewaan

Meski marah atas kepemimpinan wasit, Maresca menegaskan bahwa penampilan timnya merupakan langkah maju yang besar bagi Manchester City yang sedang berkembang. Ia mengingatkan para pengkritik bahwa klub berada dalam masa transisi setelah kepergian Pep Guardiola, dengan sebagian besar skuad berubah sepanjang musim panas.

"Orang-orang masih mengira Pep ada di sini dan lupa bahwa sekarang ada pelatih baru, dengan 50% anggota skuad merupakan pemain baru. Anda membutuhkan proses, Anda membutuhkan waktu. Jika kami bisa konsisten, saya pikir kami bisa bersaing di semua kompetisi. Namun, untuk bisa konsisten, Anda membutuhkan waktu. Empat, lima, enam, tujuh bulan saja tidak cukup," pungkas Maresca.