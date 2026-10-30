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Mikel Arteta dengan tegas membela reaksi kerasnya terhadap Max Dowman setelah banding Arsenal atas kartu merah yang diterima remaja itu di Piala Carabao ditolak. Pelatih Arsenal tersebut menegaskan bahwa pemain berusia 16 tahun itu harus memahami kerasnya realitas sepak bola senior atau berisiko hidup di “Disneyland”.

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Banding Arsenal ditolak

Banding Arsenal atas kartu merah yang baru-baru ini diterima Dowman secara resmi ditolak oleh panel independen. Pemain berusia 16 tahun itu diusir dari lapangan saat Arsenal kalah dari Fleetwood Town lewat adu penalti di Carabao Cup pada Selasa setelah membalas tekel keras Harrison Neal.

Akibatnya, remaja pemecah rekor itu kini harus menjalani skorsing tiga pertandingan. Arteta langsung mengungkapkan kekesalannya atas putusan tersebut. Ia mengakui klub sangat kecewa karena keputusan itu tidak dibatalkan meski telah menunjukkan bukti jelas bahwa Dowman diprovokasi.

Arteta menuntut Dowman menghadapi kenyataan pahit

Arteta mendapat sorotan karena menghampiri Dowman secara agresif saat pemain itu meninggalkan lapangan, tetapi pria asal Spanyol tersebut dengan tegas membela pendekatan kerasnya. Ia mengungkapkan bahwa sebelum laga dimulai, ia secara khusus telah memperingatkan pemain muda itu tentang kemungkinan provokasi dari lawan.

"Saya tidak tahu. Ada banyak cara untuk bereaksi," kata Arteta dalam konferensi pers. "Jika Anda melihat reaksi ayah dan ibu saya terhadap saya, suatu hari Anda akan berkata, 'Saya tidak suka reaksi itu.' Bagi saya, itu reaksi terbaik yang memungkinkan saya menjadi diri saya sekarang. Namun, Anda selalu ingin melihat reaksi yang terbaik dan yang indah.

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"Kita tidak berada di Disneyland. Kita berada di Premier League, di level ini, dan kami sangat menjaganya, lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Namun, pada saat yang sama, kami akan menuntut hal yang sama darinya seperti dari pemain lain karena ia harus membuktikan bahwa ia layak bermain. Jika tidak, apa yang akan dikatakan pemain-pemain lain kepada saya? Anda harus adil. Ayo."

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Konteks di balik kartu merah

Pengusiran Dowman saat menghadapi Fleetwood merupakan kartu merah keduanya bulan ini, setelah ia baru-baru ini juga diusir saat membela timnas Inggris U-19. Meski masih sangat muda, ia sudah tampil 18 kali di level senior dan memegang Rekor Dunia Guinness sebagai pemenang Premier League termuda, pencetak gol termuda di Premier League, serta pemain termuda di Champions League. Arteta merasa panel seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, selain kerasnya pelanggaran awal yang diterima Dowman.

"Saya pikir Anda harus melihat konteks pemainnya, usianya, dan apa yang terjadi sebelumnya," jelas Arteta. "Terutama tekel-tekel berbahaya yang diterimanya, sementara reaksinya sangat kecil dibandingkan tindakan itu. Saya kecewa keputusan itu tidak dibatalkan setelah insidennya ditinjau kembali."

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Arsenal bersiap bertandang ke markas Liverpool

Setelah kiprahnya di Carabao Cup berakhir secara mendadak dan bandingnya resmi ditolak, Arsenal harus segera kembali fokus pada kompetisi domestik. Dowman akan langsung mulai menjalani skorsing tiga pertandingan sehingga harus menyaksikan laga dari pinggir lapangan. Skuad Arsenal akan bertandang ke Anfield akhir pekan ini untuk menghadapi Liverpool dalam laga besar Premier League.