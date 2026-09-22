Tijjani Reijnders merampungkan kepindahan yang memicu banyak kontroversi musim panas lalu, setelah gelandang timnas Belanda itu bergabung dari Manchester City ke Al-Qadsiah Arab Saudi. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun NOS, ia mengakui bahwa aspek finansial jelas menjadi salah satu alasan di balik kepindahan tersebut.

Peran Reijnders di Manchester tampaknya telah berakhir, setelah Manchester City mendatangkan tiga gelandang, yaitu Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, dan Enzo Fernandez.

Untuk menutupi biaya transfer tersebut, City melepas beberapa pemain, termasuk Reijnders. Pemain Belanda itu sempat bernegosiasi dengan Atletico Madrid, tetapi pada akhirnya kedua klub tidak mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer.

Sementara itu, Al-Qadsiah bersedia membayar jumlah yang diminta Manchester City. Klub Arab Saudi tersebut pada akhirnya membayar sekitar enam puluh juta euro untuk mendatangkan pemain internasional itu ke Timur Tengah.

Reijnders ditanya, "Apakah Al-Qadsiah satu-satunya klub yang bersedia membayar jumlah yang memuaskan Manchester City?" Ia menjawab, sebagaimana dikutip situs Belanda "voetbalzone": "Ya, sebenarnya memang begitu."

Pelatih timnas Belanda, Xavi, memanggil Reijnders untuk bergabung dengan timnas Belanda pada pertandingan internasional mendatang.

Reijnders menambahkan: "Ada opsi lain, tetapi tidak terealisasi atau terhenti pada soal harga yang diminta."

Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, saya mulai berpikir: apakah saya ingin bertahan satu musim lagi bersama Man City tanpa merasa benar-benar bahagia, atau memilih menjalani petualangan baru? Saat itulah saya berbicara dengan Al-Qadsiah dan dengan pelatih. Setelah percakapan itu, saya menjadi sangat bersemangat."

Ketika Reijnders ditanya, "Katanya kamu hanyalah orang yang mengejar uang," ia menjawab: "Tidak, tetapi kamu juga tidak bisa menyangkal hal itu."

Ia menambahkan: "Gaji yang ditawarkan di sana, silakan pemain mana pun atau siapa pun mencoba menolaknya. Kita semua bisa berpura-pura punya moral tinggi dan berkata: 'Saya tidak akan melakukan itu', tetapi menurut saya sebagian besar orang akan berkata 'ya' untuk jumlah sebesar itu."

Menurut sejumlah laporan media, Reijnders akan menerima 100 juta euro di Arab Saudi selama lima tahun.

Reijnders juga berbicara tentang gaji besarnya yang mencapai jutaan dolar di stasiun SBS6 dan berkata: "Tentu saja uang berperan dalam hal ini. Setelah karier sepak bola saya berakhir, saya tidak ingin bekerja lagi. Sebenarnya saya sudah tidak perlu melakukannya setelah meninggalkan Manchester City, tetapi kini saya juga bisa membantu generasi mendatang dari keluarga saya."

Ia melanjutkan: "Saya memilih rasa aman. Saya tidak akan berbohong soal itu; jika cucu-cucu saya bisa hidup dari ini, mengapa saya tidak melakukannya?"

Ia menutup dengan mengatakan: "Saya rasa banyak orang mengira karier seorang pemain berakhir dengan pindah ke Arab Saudi, tetapi itu tidak benar."

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