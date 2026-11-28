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Cesc Fabregas memuji Nico Paz sebagai “perpaduan luar biasa” antara bakat dan kemampuan fisik, seraya menyoroti perkembangan pemain muda itu di Como. Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengakui bahwa para pemain muda berbakatnya kerap memandang klub Serie A itu sebagai batu loncatan menuju klub-klub terbesar dunia.

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Bakat alami lebih penting daripada pelatihan yang kaku

Pelatih kepala Como, Fabregas, memperingatkan arah pembinaan pemain modern. Menurutnya, instruksi yang berlebihan berisiko menghambat kreativitas alami para pemain muda paling berbakat. Berbicara tentang perkembangan pesat Paz, mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu menekankan bahwa sejumlah pemain memiliki pemahaman intuitif terhadap permainan yang tidak bisa dibentuk di lapangan latihan.

“Saat ini, kita berisiko menciptakan robot, dan itu membantu tipe pemain tertentu. Namun, dalam kasus Nico Paz, mengetahui bahwa ia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk meraih kemenangan atau membuat perbedaan sangat membantu,” jelas Fabregas dalam konferensi pers pada Sabtu, menjelang laga kandang Como melawan Juventus pada Minggu. Como menghadapi pertandingan itu dengan menempati peringkat kelima klasemen Serie A, mengoleksi 26 poin, terpaut enam poin dari pemuncak klasemen Lazio.

“Ini bukan berkat pekerjaan saya. Kami hanya berusaha mendorongnya dalam hal mentalitas dan konsistensi. Namun, memiliki pemain nomor 10 yang bertahan seperti dirinya, atau pemain nomor 9 seperti Tasos Douvikas yang bisa membantu pertahanan, itu istimewa. Kami sangat senang dengan Nico Paz, dan semua pujian layak diberikan kepadanya,” katanya.

Perpaduan atribut yang sempurna

Paz telah menjadi pemain paling berharga dalam proyek Como sejak bergabung dari akademi muda Real Madrid, awalnya melalui kesepakatan kepemilikan bersama. Klub Serie A itu membayar €60 juta untuk memperoleh sisa 50 persen hak atas dirinya pada musim panas, meski Real Madrid tetap memiliki opsi untuk merekrut kembali pemain berusia 22 tahun itu seharga €80 juta pada Juni 2027.

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“Nico memiliki fisik dan bakat, visi dan mentalitas,” tambah Fabregas. “Ia adalah perpaduan yang luar biasa, ayah dan ibunya telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya dulu bermain di posisinya, jadi saya senang berbicara dengannya untuk mengetahui apakah ia melihat hal-hal yang sama seperti saya. Terkadang, saya pikir pemain bahkan tidak perlu diberi instruksi soal pergerakan atau kontrol bola, melainkan lebih soal taktik. Hal hebat dari Nico Paz adalah ia tidak memikirkannya, ia langsung melakukan hal yang tepat.”

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Batu loncatan menuju klub elite

Como telah menjalani perjalanan luar biasa hingga tampil di Serie A dan Liga Champions, sementara kiprah mereka di kompetisi Eropa sangat mengesankan musim ini . Dalam penampilan pertama mereka di kompetisi tersebut, tim asuhan Fabregas menempati peringkat ketiga klasemen fase liga dengan 12 poin setelah lima pertandingan. Namun, sang pelatih tetap realistis mengenai posisi klubnya dalam hierarki sepak bola Eropa.

“Pemain muda itu seperti spons, ia menyerap pengetahuan,” ujar pria Spanyol tersebut saat membahas perkembangan skuadnya. “ Como bukan puncak karier mereka , mereka ingin pergi ke Manchester City atau Juventus. Mereka mendengarkan, selalu ingin mencari ruang, sangat intuitif, dan banyak bertanya. Di sini, kami memiliki sikap yang serius dan profesional, bahkan ketika para pemain masih muda.”

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Menerima kepergian yang tak terelakkan

“Ketika mereka siap untuk melangkah lebih jauh dan Como tidak lagi masuk dalam rencana mereka, saat itulah mereka akan diizinkan pergi, dan kami akan merekrut pemain lain,” tutup Fabregas.

Untuk saat ini, Paz tetap menjadi sosok sentral dalam tim yang terus melampaui ekspektasi di Italia dan Eropa. Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan arti pentingnya dengan catatan mengesankan berupa enam gol dan delapan assist dalam 16 penampilan di semua kompetisi musim ini, membuktikan bahwa bakat alami masih mendapat tempat di dunia sepak bola yang semakin terstruktur.