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Bek Italia Giorgio Scalvini menegaskan kelelahan tidak akan menjadi alasan saat Italia menghadapi Belgia di Brussel. Bek tengah Atalanta itu menantikan kesempatan berduel dengan rekan setimnya di klub, Charles De Ketelaere, dalam laga penentuan Nations League.

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Scalvini tolak alasan kelelahan jelang laga penentuan di Brussels

Bek Italia Giorgio Scalvini menepis alasan jadwal pertandingan yang padat saat timnya bersiap menghadapi Belgia di Brussels dalam laga penentuan Grup 1 UEFA Nations League. Seusai meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Prancis, tim asuhan Roberto Mancini bertekad menutup fase grup dengan hasil positif dan mengamankan posisi puncak.

Meski waktu pemulihan antarlaga terbatas, Scalvini menegaskan bahwa kelelahan tidak pernah bisa dijadikan alasan di level tertinggi sepakbola internasional.

Pemain muda Atalanta itu diperkirakan akan berperan besar saat Italia berupaya meredam serangan Belgia yang diperkuat para pemain bintang.

Scalvini siap bersaing sengit dengan De Ketelaere di lapangan

Salah satu hal paling menarik dari pertemuan hari Minggu di Koning Boudewijnstadion adalah duel langsung antara Scalvini dan rekan setimnya di Atalanta, Charles De Ketelaere.

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"Charles adalah pemain hebat, penyerang yang agak tidak biasa karena ia pandai melindungi bola, tetapi ia juga piawai menggiring bola dan menyerang ruang," kata Scalvini tentang rekan seklubnya itu.

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"Selain itu, ia pribadi yang luar biasa. Hubungan kami sangat baik, tetapi besok kami akan menjadi lawan. Kami masing-masing akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa pulang tiga poin. Laga ini bisa memberi kami keyakinan lebih besar. Laga ini sangat penting dan kompetisi ini sangat berarti bagi kami."

Kesampingkan beban fisik demi menjaga konsistensi

Menanggapi tuntutan fisik yang dihadapi pemain modern selama jeda internasional yang padat, Scalvini menekankan bahwa keyakinan dan pemulihan yang tepat tetap menjadi hal terpenting.

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"Hasil pada pertemuan pertama tidak positif, tetapi bahkan di Roma, kami melakukan hal-hal baik pada babak kedua," kenang Scalvini, merujuk pada kekalahan mereka dari Belgia dalam pertemuan pertama. "Kami percaya, keyakinan adalah hal terpenting dan besok kami akan tampil semaksimal mungkin dengan sikap yang tepat."

Menegaskan kembali pandangannya soal kelelahan skuad, bek tengah itu menambahkan: "Begitu pertandingan selesai, Anda harus memulihkan tenaga dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga berikutnya. Kami hanya punya sedikit hari untuk beristirahat, tetapi itu bukan alasan. Besok kami akan berusaha memberikan yang terbaik."

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Italia incar momentum menuju turnamen besar

Bagi Scalvini dan rekan-rekannya di lini belakang, menjaga gawang tetap tanpa kebobolan melawan Belgia yang memiliki kemampuan teknik tinggi akan memberi kepercayaan diri yang sangat berharga saat Italia menatap periode kompetisi internasional berikutnya.

Dengan Italia memegang keunggulan tipis di puncak Grup 1, penampilan solid di Brussels akan mengukuhkan status mereka sebagai salah satu tim elite Eropa.

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Scalvini dan rekan-rekan setimnya sepenuhnya fokus menampilkan permainan disiplin untuk menutup kiprah sukses mereka di fase grup.