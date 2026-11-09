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Unggahan rekan setim Manuel Neuer, Ismael Saibari, membuat fans Bayern Munich bertanya-tanya soal kata-kata yang janggal.

Dalam kemenangan 2-1 atas 1. FSV Mainz 05, Neuer mengalami robekan sebagian tendon di kaki kanannya. Cedera itu membuat kiper berusia 40 tahun tersebut harus menepi selama sekitar dua bulan.

Melalui Instagram pada Minggu, kiper tim nasional itu mengunggah foto dirinya menggunakan kruk dan menulis: "Cedera tidak pernah datang pada waktu yang tepat, tetapi itu bagian dari permainan. Saya pernah mengalaminya dan kali ini pun saya akan mampu melewatinya. Mulai sekarang, fokus penuh pada pemulihan! Saya sangat menghargai semua kata-kata penyemangat dari kalian."

Saibari juga menunjukkan kepeduliannya. Pemain asal Maroko berusia 25 tahun itu meninggalkan lima kata di bawah unggahan sang kiper yang membuat orang-orang di kolom komentar terheran-heran: "Gute besserung wir sein samen."

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Reaksi pun segera bermunculan. Seorang pengguna menyarankan kepada pemain sayap itu ungkapan yang tepat, "Wir halten zusammen", sementara pengguna lain menyarankannya memakai aplikasi penerjemah.

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Pengguna menunjukkan kesalahan dalam unggahan Ismael Saibari

Saibari menanggapi koreksi dari para pengguna dengan menertawakan kesalahannya sendiri. "Saya mencoba tanpa Google. Lain kali saya akan bisa menuliskannya dengan benar. Terima kasih atas koreksinya."

Tidak mengherankan jika pemain anyar itu masih kesulitan dengan tata bahasa Jerman. Namun, Saibari dikenal berbakat dalam berbahasa. Lahir dan besar di Spanyol, ia menguasai bahasa Katalan serta fasih berbahasa Inggris, Belanda, Arab, dan Prancis. Bahasa Jerman kini akan dipelajarinya secara bertahap.

Getty Images

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Di lapangan, pemain yang didatangkan dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer 50 juta euro itu saat ini juga belum bisa membantu klub pemegang rekor gelar juara tersebut. Saibari masih menjalani pemulihan dari robekan sindesmosis yang dialaminya dalam laga besar melawan Borussia Dortmund (2-2). Setelah menjalani operasi, ia diperkirakan harus absen sekitar tiga bulan.

Sejumlah rekan Neuer lainnya turut meninggalkan komentar di bawah unggahannya. Thomas Müller, yang kini bermain untuk Vancouver Whitecaps, mengirim pesan dari seberang lautan: "Untuk kiper favoritku: Cepat sembuh." Pelapis Neuer, Jonas Urbig, juga menyampaikan harapan agar ia lekas pulih dengan menulis, "Semoga cepat sembuh."