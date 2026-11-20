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Kelompok suporter aktif 1. FC Köln mengumumkan akan memboikot laga Bundesliga melawan FC Bayern pada Jumat malam.

Sesaat sebelum kick-off di Allianz Arena, München, Köln mengumumkan bahwa para ultras memutuskan tidak masuk stadion dan telah bertolak pulang. Keputusan itu dipicu pembatasan perlengkapan suporter.

Menurut Köln, pembatasan tersebut menyangkut maksimal lima bendera besar yang diizinkan Bayern untuk suporter Köln di tribune tim tamu. Jumlah lebih banyak tidak dimungkinkan karena "ketentuan otoritas". Köln menyatakan pada malam itu bahwa sekitar 400 suporter klub mulai bertolak pulang "dengan tenang dan tanpa kendala".

"Selalu menyakitkan ketika para suporter tidak hadir, terutama dalam laga tandang yang berat seperti ini," kata pelatih kepala Köln, Rene Wagner, beberapa menit sebelum kick-off kepada Sky.

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Sebagian besar kelompok suporter aktif juga absen pada laga sebelumnya di München. Para ultras 'Wilden Horde' menghentikan perjalanan mereka pada Mei 2026 karena markas kelompok mereka di Köln terbakar habis.