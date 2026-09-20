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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Kisah panas di balik layar: rahasia perselisihan pemain profesional Al Ahly dengan Posecnik di malam laga Sundowns

Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
W. Galeno
Afrika Selatan
Arab Saudi
Brasil

Rahasia Panas

Sejumlah laporan media mengungkap detail masalah antara pemain profesional asal Brasil, Wenderson Galeno, sayap Al-Ahli Saudi, dengan pelatihnya asal Belanda, Marino Pusic, pada malam kekalahan dari Sundowns (1-2) kemarin Sabtu, dalam ajang Piala Interkontinental.

Pertandingan tersebut menyaksikan Galeno bermain pada menit-menit akhir di posisi bek kiri, yang memicu kemarahannya, terlebih ia bermain di posisi bek.

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Menurut yang disebutkan program "Doreena Gheir", masalah ini bermula sebelum pertandingan, ketika Pusic menggelar pertemuan dengan pemain tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesiapan fisik dan teknisnya untuk bermain setelah pulih dari cedera.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa "pemain itu memberi tahu pelatihnya tentang keinginannya untuk bermain terutama setelah pulih dari cedera, tetapi sang pelatih memintanya untuk tidak terburu-buru agar tidak mengalami kambuh mendadak".

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Ia menuturkan bahwa "tidak dimainkannya Galeno dalam susunan pemain utama menyebabkan kemarahan besar dari pemain tersebut, dan yang memicu masalah adalah masuknya ia pada menit-menit akhir sebagai bek kiri".

Al-Raqi tengah menjalani periode sulit baik di level teknis maupun manajerial, di mana sejumlah laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Belanda itu mungkin akan meninggalkan kursi kepelatihan Al-Ahli dalam waktu dekat.

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