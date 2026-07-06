Kisah mengejutkan di balik layar makan malam rahasia... Bagaimana Gedung Putih menekan agar kartu Balojon dibatalkan?

Laporan media mengungkap adanya upaya di tingkat tertinggi di Washington dan Zurich untuk mencabut kartu merah yang dijatuhkan kepada penyerang timnas AS, Folarin Balogun, menjelang pertandingan penentu melawan Belgia di Piala Dunia 2026.

Menurut investigasi yang diterbitkan oleh surat kabar Amerika "Politico" yang berspesialisasi dalam urusan pemerintahan, pencabutan skorsing Balogun terjadi setelah "empat hari tekanan terkoordinasi, manuver hukum, dan upaya diplomatik yang berlangsung dari Ruang Oval hingga Zurich".

Kisah ini bermula setelah Balugun diusir dari lapangan akibat tekel keras terhadap pergelangan kaki pemain Bosnia, Tarik Mehremović, dalam pertandingan babak 32 besar yang dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 2-0. Meskipun hukuman skorsing tersebut awalnya akan membuatnya absen dalam laga melawan Belgia di babak 16 besar, pada hari Minggu diumumkan bahwa skorsingnya dicabut 48 jam sebelum pertandingan.

Panggilan Trump dan Makan Malam Rahasia Infantino

"NBC" mengungkap bahwa Presiden AS Donald Trump menelepon langsung Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menanyakan soal hukuman pemain tersebut.

Trump diberitahu mengenai insiden tersebut oleh Andrew Giuliani, ketua panitia penyelenggara Piala Dunia dan putra mantan Wali Kota New York, Rudolph Giuliani.

Langkah-langkah tersebut segera diambil begitu peluit akhir dibunyikan; di mana Giuliani dan pejabat dari Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat berada di baliknya, ditambah Menteri Perdagangan Howard Lotnik, yang memiliki hubungan erat dengan FIFA.

"Politico" melaporkan bahwa Lotnik menghadiri makan malam rahasia bersama Infantino pada awal Juni, yang “menegaskan hubungan erat yang telah dibangun FIFA dengan pemerintahan Trump”.

Penyelidikan terhadap riwayat wasit dan intervensi hukum

Orang-orang dekat Trump memeriksa rekam jejak wasit asal Brasil, Rafael Klaus, yang mengeluarkan kartu merah kepada Fularin di Lougon.

"Politico" melaporkan bahwa Gedung Putih, melalui Giuliani dan Lutnik, menawarkan bantuan nasihat hukum kepada Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, Giuliani dan Scott Goodwin—direktur dana lindung nilai yang turut membiayai gaji pelatih Mauricio Pochettino—melakukan penyelidikan terhadap riwayat Klaus. “Artikel-artikel yang merinci perselisihan sebelumnya terkait Klaus beredar di kalangan pejabat pemerintah senior saat mengevaluasi argumen untuk mendukung banding,” demikian menurut surat kabar tersebut.

Bagian Hukum FIFA, yang dipimpin oleh Emilio Garcia, memberikan nasihat kepada Infantino mengenai opsi prosedural. Pada hari Minggu, federasi tersebut mengacu pada Pasal 27 yang “ambigu” dari peraturan mereka untuk membenarkan pencabutan sanksi.

FIFA menegaskan kepada “Politico” bahwa keputusan tersebut diambil oleh Komite Disiplin “secara independen”, tanpa menerbitkan laporan resmi yang menjelaskan alasannya.

Balagoun, yang mencetak 19 gol dalam 43 pertandingan bersama Monaco musim lalu, pun menjadi salah satu tokoh utama Piala Dunia karena alasan-alasan di luar lapangan.