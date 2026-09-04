Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengungkapkan bahwa banyak pemain timnya sangat ingin mengetahui apakah Enzo Fernandez akan bergabung dengan klub pada hari-hari terakhir bursa transfer, karena keinginan besar mereka untuk bermain di sampingnya.

Kedua pemain itu sebelumnya pernah bekerja sama di Chelsea, sebelum pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu bergabung dengan Manchester City dari Chelsea dengan nilai 125 juta pound sterling pada hari terakhir bursa transfer, sebuah rekor bersama di Inggris.

Maresca menegaskan bahwa Fernandez "siap" untuk menjalani debutnya bersama Manchester City menghadapi tim promosi Coventry City, pada hari Sabtu dalam laga Liga Primer Inggris di Stadion Etihad.

Maresca berkata dalam konferensi pers: "Saya mengenal Enzo dengan baik dan saya tahu apa yang bisa dia berikan untuk tim. Dia adalah pemain pemenang, memiliki mentalitas juara dan tahu cara menang setelah meraih Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub."

Maresca sebelumnya menunjuk Fernandez sebagai kapten di Chelsea, namun ia menegaskan pemilihan Ruben Dias sebagai kapten baru Manchester City menggantikan Bernardo Silva yang hengkang pada musim panas, sementara Erling Haaland, Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma masuk dalam kelompok kepemimpinan.

Maresca melanjutkan: "Saya baru saja mengatakan bahwa dia seorang pemenang, dan ketika Anda tergabung dalam sebuah tim lalu datang pemain lain yang memiliki mentalitas juara, mereka selalu senang."

Ia menambahkan: "Saya bisa menjanjikan kepada Anda bahwa dalam empat atau lima hari terakhir, ada empat atau lima pemain dari tim yang bertanya apakah dia akan datang atau tidak, karena mereka ingin dia bersama kami."

Ia melanjutkan: "Sangat penting bagi kami untuk memilikinya, dan kami senang 100% dengan hal itu."

Dalam sebuah wawancara khusus yang dipublikasikan klub pada hari Kamis, Fernandez menyatakan bahwa ia selalu "bermimpi berada di klub sebesar Manchester City", yang dianggap sebagai perendahan terhadap klub lamanya, Chelsea.

Keinginan Fernandez yang tegas adalah hengkang dari Stamford Bridge sejak awal tahun, dan pembicaraan dengan pelatih Xabi Alonso pada musim panas ini tak mampu mengubah pikirannya.

Alonso berkata: "Dalam sepak bola banyak hal terjadi. Kami telah melakukan pembicaraan dengan Enzo dan selalu berlangsung dengan penuh rasa hormat. Apa yang ia berikan untuk klub sungguh luar biasa, tetapi kini saatnya untuk melangkah maju."

Alonso menambahkan: "Kami memiliki pemain-pemain berkualitas di setiap posisi, dan kini kami siap untuk melaju."

Manchester City mengeluarkan angka rekor di bursa transfer sebesar 458 juta pound sterling untuk perekrutan baru, termasuk 327 juta pound sterling untuk memperbarui lini tengah dengan mendatangkan Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayoub Bouaddi.

Klub juga mendatangkan dua winger, Ilman Ndiaye dan Alan, ditambah kiper cadangan Geronimo Rulli sebagai pemain lain untuk tim utama, meski mengumpulkan kembali lebih dari 300 juta pound sterling dari penjualan pemain.

Maresca menambahkan: "Saya sangat senang dengan upaya yang dilakukan manajemen, presiden Khaldoon Al Mubarak, dan direktur sepak bola Hugo Viana. Sangat senang."

Ia menutup: "Pada hari-hari terakhir, Ilman dan Enzo datang, dan kini skuad telah lengkap dan urusan selesai. Sekarang saatnya untuk bekerja."



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