Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081974214.jpgMark Pain

Diterjemahkan oleh

Kisah menarik di balik ruang ganti City sebelum kesepakatan Enzo dituntaskan

Transfers
E. Fernandez
E. Maresca
Chelsea
Manchester City
Premier League
Argentina
Italia
Inggris

Maresca memuji mentalitas juara dunia

Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengungkapkan bahwa banyak pemain timnya sangat ingin mengetahui apakah Enzo Fernandez akan bergabung dengan klub pada hari-hari terakhir bursa transfer, karena keinginan besar mereka untuk bermain di sampingnya.

Kedua pemain itu sebelumnya pernah bekerja sama di Chelsea, sebelum pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu bergabung dengan Manchester City dari Chelsea dengan nilai 125 juta pound sterling pada hari terakhir bursa transfer, sebuah rekor bersama di Inggris.

Maresca menegaskan bahwa Fernandez "siap" untuk menjalani debutnya bersama Manchester City menghadapi tim promosi Coventry City, pada hari Sabtu dalam laga Liga Primer Inggris di Stadion Etihad.

Maresca berkata dalam konferensi pers: "Saya mengenal Enzo dengan baik dan saya tahu apa yang bisa dia berikan untuk tim. Dia adalah pemain pemenang, memiliki mentalitas juara dan tahu cara menang setelah meraih Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub."

Maresca sebelumnya menunjuk Fernandez sebagai kapten di Chelsea, namun ia menegaskan pemilihan Ruben Dias sebagai kapten baru Manchester City menggantikan Bernardo Silva yang hengkang pada musim panas, sementara Erling Haaland, Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma masuk dalam kelompok kepemimpinan.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry City crest
Coventry City
COV
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Maresca melanjutkan: "Saya baru saja mengatakan bahwa dia seorang pemenang, dan ketika Anda tergabung dalam sebuah tim lalu datang pemain lain yang memiliki mentalitas juara, mereka selalu senang."

Ia menambahkan: "Saya bisa menjanjikan kepada Anda bahwa dalam empat atau lima hari terakhir, ada empat atau lima pemain dari tim yang bertanya apakah dia akan datang atau tidak, karena mereka ingin dia bersama kami."

Ia melanjutkan: "Sangat penting bagi kami untuk memilikinya, dan kami senang 100% dengan hal itu."

Dalam sebuah wawancara khusus yang dipublikasikan klub pada hari Kamis, Fernandez menyatakan bahwa ia selalu "bermimpi berada di klub sebesar Manchester City", yang dianggap sebagai perendahan terhadap klub lamanya, Chelsea.

Keinginan Fernandez yang tegas adalah hengkang dari Stamford Bridge sejak awal tahun, dan pembicaraan dengan pelatih Xabi Alonso pada musim panas ini tak mampu mengubah pikirannya.

Alonso berkata: "Dalam sepak bola banyak hal terjadi. Kami telah melakukan pembicaraan dengan Enzo dan selalu berlangsung dengan penuh rasa hormat. Apa yang ia berikan untuk klub sungguh luar biasa, tetapi kini saatnya untuk melangkah maju."

Alonso menambahkan: "Kami memiliki pemain-pemain berkualitas di setiap posisi, dan kini kami siap untuk melaju."

Manchester City mengeluarkan angka rekor di bursa transfer sebesar 458 juta pound sterling untuk perekrutan baru, termasuk 327 juta pound sterling untuk memperbarui lini tengah dengan mendatangkan Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayoub Bouaddi.

Klub juga mendatangkan dua winger, Ilman Ndiaye dan Alan, ditambah kiper cadangan Geronimo Rulli sebagai pemain lain untuk tim utama, meski mengumpulkan kembali lebih dari 300 juta pound sterling dari penjualan pemain.

Maresca menambahkan: "Saya sangat senang dengan upaya yang dilakukan manajemen, presiden Khaldoon Al Mubarak, dan direktur sepak bola Hugo Viana. Sangat senang."

Ia menutup: "Pada hari-hari terakhir, Ilman dan Enzo datang, dan kini skuad telah lengkap dan urusan selesai. Sekarang saatnya untuk bekerja."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google