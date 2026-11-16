Kisah Menarik di Balik Layar: Tamparan dari Italia Jadi Pemicu Kepindahan Jesus ke Barcelona

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Gagalnya kepindahan Gabriel Jesus ke Napoli pada musim panas lalu membuka jalan bagi penyerang asal Brasil itu untuk mewujudkan mimpinya bergabung dengan Barcelona.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona berupaya merekrut Julián Álvarez hingga detik-detik terakhir bursa transfer musim panas lalu. Penyerang asal Argentina itu merupakan pilihan utama direksi olahraga klub yang dipimpin Deco untuk memperkuat posisi penyerang murni setelah kepergian Robert Lewandowski. Namun, Atletico Madrid bersikukuh dan menolak melepas pemainnya, sehingga para petinggi klub Catalan itu terpaksa mencari alternatif di bursa transfer.

Setelah mengkaji secara mendalam semua opsi yang tersedia, Barcelona akhirnya memutuskan merekrut Gabriel Jesus, yang menjadi pilihan berbiaya rendah dibandingkan alternatif lainnya. Klub Catalan itu melihat penyerang asal Brasil berusia 29 tahun tersebut sebagai peluang yang tepat di bursa transfer, dan membayar 10 juta euro kepada Arsenal untuk mendapatkan jasanya pada akhir Agustus.

Saat diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona, Gabriel Jesus menegaskan bahwa ia tidak ragu sedikit pun begitu mengetahui adanya peluang, sekecil apa pun, untuk pindah ke Spotify Camp Nou. "Pemain selalu punya keputusan akhir, dan saya bilang: saya ingin bermain di Barcelona," jelasnya.

Meski sang penyerang asal Brasil "yakin sesuatu akan terjadi", kepindahannya ke Barcelona baru bisa terwujud karena klub-klub yang tertarik merekrutnya tidak kunjung mencapai kesepakatan dengan Arsenal sepanjang bursa transfer musim panas.

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Terkait hal ini, jurnalis olahraga Ivan Zazzaroni mengungkapkan melalui "Radio Kiss Kiss Napoli" bahwa Gabriel Jesus "menunggu Napoli selama satu setengah bulan". Ia menambahkan: "Dia pemuda yang luar biasa dan pribadi yang istimewa. Dia sangat antusias dengan kesempatan ini, tetapi klub Italia itu gagal menuntaskan transfernya, sehingga dia akhirnya berlabuh di Barcelona."

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Bukan rahasia lagi bahwa Massimiliano Allegri meminta perekrutan penyerang asal Brasil itu untuk mendukung proyeknya bersama klub Italia tersebut, sementara laporan dari kota Napoli menegaskan bahwa sang pemain sangat tertarik dengan gagasan bermain di Stadion Diego Armando Maradona.

Namun, gagalnya kepindahan ke Napoli justru memberi Gabriel Jesus kesempatan untuk mewujudkan "mimpi yang ia dambakan sejak kecil", yakni bergabung dengan Barcelona.

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Sejauh ini, penyerang asal Brasil itu belum mampu merebut tempat utama dalam skuad Hans Flick. Meski begitu, ia tampil apik setiap kali masuk sebagai pemain pengganti, dengan mencetak empat gol dan dua assist dalam 286 menit bermain. Catatan impresif ini turut menambah opsi lini serang yang dimiliki tim Catalan tersebut.