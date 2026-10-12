Kamera pengawas di rumah Joan Garcia, kiper Barcelona, memainkan peran penting dalam membantu kepolisian "Mossos d'Esquadra" menangkap tiga anggota sebuah kelompok kriminal di Barcelona.

Kelompok ini terdiri dari dua pria berusia 58 dan 42 tahun (saat ini mendekam di penjara) serta seorang perempuan berusia 46 tahun (telah dibebaskan), dan menyasar rumah-rumah bernilai tinggi. Mereka berada dalam tahanan sejak 1 Oktober setelah ditangkap di kawasan "Gava".



Menurut informasi yang diperoleh situs "ElCaso.com" dan dipublikasikan surat kabar Catalunya "Sport", personel Divisi Investigasi Kriminal (DIC) menyimpulkan bahwa para tersangka memilih rumah orang-orang yang mereka kenal, dengan keyakinan bahwa di sana mereka bisa menemukan barang-barang bernilai ekonomi besar. Sebelum melakukan aksi pembobolan, mereka mengawasi properti tersebut dan memantau pergerakan penghuninya, serta menggunakan mobil sewaan untuk berpindah tempat.

Pada ajang Piala Super Spanyol lalu, para pencuri membobol rumah Joan Garcia di kawasan "Castelldefels". Rumah kiper tersebut disatroni pada 10 Januari, bersamaan dengan digelarnya turnamen itu di Arab Saudi. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 30 Desember, rumah Pau Cubarsi juga telah dibobol saat dirinya sedang menjalani latihan bersama klub Catalunya tersebut.



Dari rumah Garcia, perhiasan dicuri, sementara dari rumah Cubarsi sebuah jam tangan dibawa kabur. Alarm di rumah Joan berbunyi pada pukul delapan malam (waktu Spanyol) setelah dua orang berpakaian serba hitam masuk ke properti itu. Tak lama kemudian, satu patroli polisi lokal, satu unit polisi "Mossos" (kepolisian Catalunya), serta dua petugas keamanan dari perusahaan yang dikontrak klub Barcelona untuk melindungi para pemainnya tiba di lokasi.



Adapun untuk Pau Cubarsi, pencurian terjadi pada hari kedua latihan Barcelona setelah libur Natal. Pemain yang berasal dari kota kecil "Estanyol" dan tinggal bersama saudarinya itu sedang menyantap makanan di kompleks "Ciutat Esportiva Joan Gamper" bersama rekan-rekan setimnya. Pembobolan terjadi sekitar pukul setengah tiga siang, saat rumah dalam keadaan kosong tanpa seorang pun di dalamnya.

Beberapa bulan kemudian, surat kabar "El Caso" melaporkan bahwa sistem pengawasan video milik Joan Garcia menjadi kunci untuk menghubungkan aksi pencurian itu dengan kelompok kriminal tersebut serta delapan aksi pencurian berikutnya, yang berakhir dengan penangkapan tiga orang tersebut pada 1 Oktober di Gava.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Divisi Investigasi Kriminal telah mengaitkan kelompok itu dengan delapan aksi pencurian di rumah-rumah: dua di Castelldefels, dan sisanya di El Papiol, Sant Vicenc de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes, dan Aguilana.

Para petugas menganalisis keterangan para saksi, rekaman kamera pengawas, dan bukti-bukti lain yang menghubungkan para tersangka dengan lokasi-lokasi yang sedang diselidiki.

Menurut hasil penyelidikan, masing-masing individu yang ditahan memiliki peran tertentu. Salah satunya bertugas menentukan rumah sasaran dan terlibat langsung dalam aksi pencurian, sementara yang lain memberikan bantuan dalam aspek logistik, transportasi, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan, seperti menyewa kendaraan.



