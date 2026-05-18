Ramiz Zerrouki, yang dipinjamkan ke FC Twente, pada dasarnya akan kembali ke Feyenoord setelah musim ini berakhir. Namun, pada hari Minggu, gelandang tersebut menyatakan bahwa ia tidak berminat untuk kembali, yang tampaknya sebagian besar berkaitan dengan hubungannya dengan pelatih Robin van Persie. Bahwa keduanya tidak akur, kembali dikonfirmasi pada hari Senin dalam podcast sepak bolaNOS.

Minggu lalu, Zerrouki mengatakan di depan kamera ESPN: “Secara kontrak, tentu saja saya harus kembali. Saya masih memiliki kontrak satu tahun di Feyenoord, tapi saya rasa situasi di sana sudah diketahui umum. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tapi saya rasa sudah jelas bahwa saya tidak akan melanjutkan di sana. Situasi di sana tidak ideal bagi saya. Saya bisa jujur soal itu.”

“Musim ini saya telah menemukan kembali kesenangan saya dan kembali ke performa terbaik. Setiap pekan saya menantikan pertandingan. Akan sulit untuk kembali ke situasi sebelumnya. Kami tidak berpisah dengan perselisihan, tapi memang ada perbedaan pendapat.”

Dalam podcast sepak bolaNOS sehari kemudian, pembicaraan antara lain mengenai kata-kata Zerrouki tersebut. “Lebih baik jujur saja. Dia juga memiliki pengalaman negatif dengan pelatih ini,” kata komentator Jeroen Elshoff.

Mark Kloostra, juga seorang komentator, menceritakan anekdot menyakitkan tentang Zerrouki dan Van Persie dari awal musim ini. “Saya bertemu keduanya. Saya berada di Twente melawan Feyenoord. Dan saat itu Van Persie harus menunggu konferensi pers Zerrouki, sebelum dia masuk,” katanya.

“Dan itu adalah lorong yang sangat sempit, di antara lorong menuju ruang ganti dan ruang pers, tempat konferensi pers diadakan. Dan di sana Van Persie sedang menunggu. Zerrouki juga harus melewati sana. Van Persie tahu Zerrouki akan lewat di sana, dan Zerrouki tahu Van Persie ada di sana. Dan mereka saling memandang dengan tatapan dingin. Mereka bukan teman baik.”

Arno Vermeulen kemudian menyimpulkan: “Zerrouki mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingin kembali karena dia tidak menyukai suasana di sana. Dia tidak bermaksud untuk mempermasalahkan hal ini secara langsung, tetapi tentu saja semua orang mengerti bahwa hubungan di antara keduanya sedang tidak harmonis.”