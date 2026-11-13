Kisah lengkap perselisihan! Salah memicu kontroversi dengan angka 70, dan FIFA mempertahankan Hossam Hassan di puncak

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Dengan sebuah foto sederhana di dalam ruang ganti, Mohamed Salah menghebohkan media sosial setelah tampil tersenyum sambil memegang kertas bertuliskan angka "70", merayakan torehan gol internasional ke-70 bersama timnas Mesir, menyusul dua golnya ke gawang Malawi.

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Namun, foto yang tampak penuh perayaan dari bintang Trabzon Turki itu justru membuka pintu lebar bagi perdebatan mengenai angka sebenarnya dari sang top skor Mesir, antara catatan Federasi Sepak Bola Mesir yang menyebut 70, dan catatan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" yang menyebut 68.

Perayaan Spesial untuk Angka Bersejarah

Mohamed Salah merayakan dengan cara yang spesial pencapaiannya menembus gol internasional ke-70 bersama timnas Mesir, setelah ia tampil di ruang ganti dengan tersenyum sambil memegang kertas bertuliskan angka "70", dalam sebuah foto yang mendapat respons luas di platform media sosial, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu pencetak gol terhebat dalam sejarah Mesir, serta kelanjutan dari ukiran sejarahnya bersama timnas negaranya.

Perayaan ini hadir setelah dua gol Salah ke gawang Malawi, yang memberikan timnas Mesir kemenangan penting, dan memberi sang kapten angka baru yang menambah perjalanan legendarisnya, yang dimulai lebih dari satu dekade lalu, dan di sepanjang perjalanan itu ia berubah dari talenta muda di El Mokawloon menjadi salah satu pemain terbaik dunia, serta ikon sepak bola Mesir modern.

Foto itu bukan sekadar perayaan sesaat, melainkan sebuah pesan jelas dari Salah bahwa ia masih berada di puncak, dan bahwa ia terus menghancurkan rekor-rekor, meski segala tekanan dan tantangan menyelimutinya bersama timnas, dan meski kritik yang membayanginya di sejumlah periode.

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Perebutan Takhta: Salah atau Hossam Hassan?

Perdebatan seputar angka sebenarnya dari gol-gol Mohamed Salah memicu persaingan historis baru untuk gelar top skor sepanjang masa timnas Mesir, antara kapten Mesir saat ini dan sang legenda Hossam Hassan, yang mencetak 69 gol internasional resmi bersama timnas.

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Berdasarkan perhitungan Federasi Sepak Bola Mesir, Salah sebenarnya telah memenangkan persaingan ini, setelah ia menembus 70 gol, melampaui angka Hossam Hassan dengan selisih satu gol, sehingga ia bertakhta di puncak daftar top skor Mesir, dan menuliskan namanya di puncak daftar yang selama bertahun-tahun tercatat atas nama sang maestro.

Adapun berdasarkan perhitungan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", persaingan masih terbuka, di mana Salah hanya memiliki 68 gol yang diakui, artinya ia tertinggal satu gol dari Hossam Hassan, dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamainya, serta dua gol untuk sendirian menguasai puncak secara resmi, yang membuat setiap pertandingan mendatang Mesir seolah menjadi janji dengan sejarah.

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Mengapa FIFA Menyebut 68 dan Bukan 70?

Jumlah gol Mohamed Salah bersama timnas Mesir mencapai 70 gol dalam catatan lokal dan total setelah dua golnya ke gawang Malawi, sementara jumlahnya hanya 68 gol internasional yang diakui dalam catatan resmi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" dan jaringan "Transfermarkt" untuk statistik sepak bola.

Perbedaan antara kedua angka ini bersumber dari aturan pengakuan pertandingan persahabatan internasional, di mana FIFA menetapkan syarat-syarat ketat agar suatu pertandingan internasional dianggap kategori "A", di antaranya tidak melebihi jumlah pergantian pemain yang diperbolehkan, dan hal itu tidak terpenuhi dalam salah satu pertandingan di mana Salah mencetak gol.

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Ini berarti Salah memiliki dua angka pada saat yang sama: angka lokal yang diakui oleh Federasi Sepak Bola Mesir dan media Mesir, serta angka internasional yang diakui oleh FIFA, dan keduanya benar sesuai dengan standar pihak yang menghitungnya, dan hal inilah yang menjelaskan perdebatan berulang mengenai jumlah golnya setiap kali ia mencetak gol baru.

Swaziland: Rahasia Dua Gol yang Dihapus

Penyebab perbedaan antara catatan FIFA dan Federasi Sepak Bola Mesir terletak pada pertandingan persahabatan melawan Swaziland, di mana Salah mencetak dua gol ke gawang timnas Swaziland pada tahun 2013, dalam laga persahabatan yang mana pelatih terdahulu Bob Bradley melakukan 10 pergantian pemain, yang melanggar aturan FIFA untuk pertandingan internasional sehingga kedua gol itu gugur dari catatan internasional resmi.

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Adapun pada tingkat pengakuan lokal versus internasional, Federasi Sepak Bola Mesir dan statistik media menghitung seluruh pertandingan yang dilakoni timnas senior, sehingga totalnya mencapai 70 gol, menurut jaringan "World Football", sementara Federasi Sepak Bola Internasional mengecualikan gol-gol yang dicetak dalam pertandingan yang menyaksikan lebih dari 6 pergantian pemain.

Salah juga mencetak 10 gol lainnya bersama timnas Mesir U-20, U-23, dan timnas Olimpiade, tetapi gol-gol ini tidak dimasukkan dalam jumlah gol timnas senior oleh pihak statistik mana pun.

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Di antara 68 dan 70, satu-satunya yang tetap adalah bahwa Mohamed Salah merupakan top skor sepanjang masa timnas Mesir di era modern, dan bahwa ia masih terus menuliskan sejarah, gol demi gol, dan foto demi foto.