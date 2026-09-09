Cemoohan yang mengiringi bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, saat ditarik keluar melawan Inter Milan pada laga pembuka perjalanan Los Blancos di Liga Champions, bukan sekadar reaksi atas penampilan yang buruk, melainkan ledakan dari krisis diam-diam yang membara sepanjang musim panas.

Kisah menarik ini diungkap oleh jurnalis Brasil ternama, Fernando Kallas, yang lewat kisah tersebut menjawab bagaimana bintang Real Madrid itu berubah dari ikon menjadi "musuh favorit" bagi para pendukungnya, dan bagaimana sebuah tawaran mengejutkan dari manajemen mengubah segalanya di detik-detik terakhir.

Tawaran Menit Terakhir

Kallas, koresponden Reuters, mengungkap dalam pernyataan kepada radio Spanyol "Cadena SER", sisi lain dari negosiasi mengejutkan perpanjangan kontrak Vinicius hingga 2032.

Ia berkata: "Banyak hal terjadi pada musim panas ini, dan orang-orang dekat Vinicius melihatnya berada di luar Real Madrid bahkan hingga 24 jam sebelum tawaran terakhir. Mereka mengira ia akan bergabung dengan Arsenal karena mereka meminta nilai yang menurut mereka tidak akan pernah dibayar oleh Real Madrid."

Ia menambahkan: "Tiba-tiba, di detik terakhir, Real Madrid mengajukan tawaran yang mengejutkan semua orang dan mengubah segalanya. Ketika kau melihat dirimu berada di luar klub lalu tiba-tiba menemukan dirimu berada di dalamnya, cara berpikirmu berubah. Hal ini tidak mudah secara psikologis."

Cemoohan yang Tidak Beralasan

Kallas menilai bahwa cemoohan Bernabeu pada laga pertama Liga Champions terlalu keras dan tidak beralasan, seraya menjelaskan: "Laga melawan Inter bukanlah pertandingan untuk mencemooh Vinicius. Madrid bermain buruk secara keseluruhan. Memang benar ia menyia-nyiakan dua peluang, tetapi ia melepaskan tiga umpan kunci yang membuka jalan bagi Ibrahim, Mbappe, dan Bellingham untuk mencetak gol."

Ia menunjukkan bahwa sang pemain kembali dengan kondisi fisik yang kurang setelah Piala Dunia, dengan berkata: "Pertandingan-pertandingan ini lebih menyerupai masa persiapan baginya. Sementara Barcelona mengatur menit bermain Rodri, Vinicius menjadi andalan dan bermain hampir di setiap menit."

"Musuh Favorit" dan Ujian Derby

Jurnalis Brasil itu menutup dengan diagnosis mengejutkan atas hubungan yang menegang: "Sebagian besar pendukung Real Madrid kini menyimpan kebencian terhadapnya, dan tampaknya hal ini sudah tidak bisa diubah lagi. Hubungan ini menegang karena masalah-masalah yang jauh melampaui lapangan."

Ia menambahkan: "Vinicius harus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan, jika tidak, ia akan disambut dengan cemoohan. Ia telah menjadi musuh favorit para pendukung Bernabeu."

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Ia melanjutkan: "Ia tidak perlu mengubah keadaan karena bukan dia yang menciptakan situasi ini. Mungkin para pendukung juga harus turut ambil bagian. Tidak menguntungkan bagi Real Madrid jika para pendukungnya melontarkan cemoohan kepada para pemainnya baru pada pertandingan keempat musim ini."

Fernando Kallas menganggap bahwa ujian sejati bagi bintang Brasil Vinicius Junior akan terjadi pada derby Madrid melawan Atletico pada 20 September mendatang.