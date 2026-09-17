Isu jersey dukungan untuk Kota Ceuta menimbulkan banyak polemik dalam beberapa jam terakhir, terutama setelah aksi trio Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate, sebelum kick-off pertandingan melawan Elche pada Selasa malam lalu.

Kisah ini bermula ketika jersey dukungan untuk Ceuta dibagikan kepada para pemain sebelum mereka turun ke lapangan, bertuliskan: "Kita semua adalah caballas", sebuah slogan untuk mendukung Kota Ceuta yang berstatus otonom, yang menyaksikan arus besar warga Maroko pada akhir Juli lalu.

Ketika trio tersebut (Mbappe, Vinicius, dan Konate) menerima jersey mereka, tampak tanda-tanda keheranan pada wajah mereka saat mencoba membaca pesan yang tertulis, hingga mereka memutuskan untuk mengenakan jersey itu hanya sebagian sehingga isinya tersembunyi, sebelum bergegas melepaskannya seketika dan menjadi yang pertama menanggalkannya.

Topik ini dibahas dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER", di mana Manu Carreno menegaskan pentingnya menghormati setiap orang yang mengambil sikap maupun yang memilih untuk tidak mengambil sikap, atau yang tidak mengadopsi slogan tertentu.

Trio Madrid pun menuai kritik pedas dari para pendukung, dan selama program berlangsung, Jesus Gallego bertanya apa yang akan terjadi seandainya ketiga pemain itu ingin mengenakan jersey yang menunjukkan dukungan mereka kepada orang-orang yang melintasi perbatasan demi mencari nafkah: "Apa yang akan dikatakan La Liga? Apakah mereka akan mengizinkan kalian melakukannya di tengah situasi Spanyol saat ini? Apakah La Liga akan mengizinkan kalian mengenakan jersey itu? Saya yakin mereka tidak akan melakukannya."

Manu Carreno juga menyampaikan pendapatnya, menegaskan bahwa ia benar-benar yakin La Liga tidak akan mengizinkan asosiasi bisnis mana pun di kota lain melakukan hal yang sama seandainya ide serupa diajukan kepada kedua tim.

Di sisi lain, Dani Garrido menjelaskan: "Ini hanyalah sebuah usulan, terlepas dari layak dipuji atau tidak, dari sekelompok pengusaha di Valencia, tetapi ini sama sekali bukan acara resmi."

Karena itu, informasi ini menyimpan sisi-sisi yang lebih dalam daripada yang terlihat. Dan masih banyak yang perlu kita ketahui, sebagaimana ditunjukkan Javier Herraiz dalam program "El Larguero": "Klub Elche tidak ingin mengungkapkan apa yang terjadi. Jika Anda bertanya kepada Elche tentang versi mereka atas peristiwa ini, mereka tidak akan memberikannya kepada Anda. Bukan kepada saya, karena saya bukan orang penting, melainkan kepada Moragou, jurnalis yang paling lama meliput Elche; mereka tidak akan memberikan versi mereka kepadanya. Persoalannya sangat sederhana: kapan Elche memberi tahu Real Madrid tentang hal ini? Kapan mereka menyerahkan jersey itu kepada para pemain Real Madrid?"

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tampaknya para pemain baru diberi tahu setelah pemanasan, sehingga beberapa pemain terlihat keheranan, dan dari sinilah muncul gambar yang disiarkan di televisi, ketika kita melihat Vinicius dan Mbappe menjadi yang terakhir mengenakan jersey itu, dan dengan enggan.

Menurut sumber-sumber yang dekat dengan sejumlah pemain kepada radio Spanyol tersebut: "Para pemain tidak mengetahui tentang jersey itu hingga saat mereka memasuki lapangan. Mereka menerimanya dan diperintahkan untuk mengenakannya. Ini adalah situasi yang sangat memalukan. Hari ini, misalnya, Thibaut Courtois lebih memilih, melalui petugas hubungan masyarakat, agar pertanyaan ini tidak diajukan. Ini adalah isu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua orang di ruang ganti."

Sementara itu, serikat pemain Asosiasi Sepak Bola Spanyol (AFE) menjelaskan bahwa para pemain seharusnya diberi informasi lebih banyak untuk menghindari situasi serupa dengan yang dialami pemain Maroko Abdessamad Ezzalzouli, pemain Real Betis, karena mengenakan jersey itu, dan Mbappe karena tidak mengenakannya.

Bagaimanapun, Real Madrid akan memberikan gestur terhadap Ceuta dalam beberapa hari mendatang: "Sikap klub adalah mengambil jersey itu dan mengenakannya, sesuatu yang tidak dilakukan Barcelona melawan Levante empat hari sebelumnya, misalnya, dan hal itu tidak menimbulkan kegaduhan apa pun."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora