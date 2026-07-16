Kisah lengkap di balik fenomena “Ilmu Krisis”… Siapa yang berada di baliknya dan bagaimana hal itu sampai ke para pemain Argentina?

Para pemain tim nasional Argentina (La Albiceleste) merayakan lolosnya mereka ke final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Inggris (2-1) pada Rabu kemarin, dengan mengibarkan bendera bertuliskan "Kepulauan Malvinas (Falkland) milik Argentina", sebuah adegan yang memicu kontroversi luas, sebelum kemudian terungkap detail bagaimana bendera tersebut sampai ke tangan para pemain.

Jaringan televisi Argentina "TYC Sports" mengungkapkan bahwa seorang suporterlah yang membawa bendera tersebut ke Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, dan melemparkannya ke arah para pemain setelah pertandingan berakhir, setelah berhasil memasukkannya meskipun ada pengamanan ketat.

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Banyak orang di media sosial mulai bertanya-tanya asal usul bendera tersebut, hingga salah satu pengguna mengunggah foto yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, yang memperlihatkan bendera tersebut diletakkan di atas sebuah perabot, di ruangan yang tampaknya merupakan kamar hotel, dan menulis: “Bendera ini digambar oleh sepupu istri kakak saya, dan terbuat dari sepotong seprai hotel.”

Sebuah video yang memperlihatkan seluruh ruangan juga beredar, dan di depan bendera tersebut terlihat bendera lain yang dibawa oleh pendukung yang sama, yang menampilkan warna-warna Argentina dan lambang Asosiasi Sepak Bola Argentina.

Perlu dicatat bahwa pihak keamanan melarang penonton membawa bendera apa pun yang berkaitan dengan Kepulauan Malvinas/Falkland ke dalam pertandingan. Oleh karena itu, bendera tersebut—yang kemudian dikibarkan oleh para pemain—harus diselundupkan ke Stadion Mercedes-Benz di Atlanta.

Bagaimana bendera itu sampai ke tangan para pemain?

Ada foto yang memperlihatkan bendera dadakan ini di salah satu tribun, dan siaran langsung dari streamer Amerika Serikat, Speed, juga menangkap gambar bendera tersebut di tribun di belakang salah satu gawang. Dari sana, menurut keterangan beberapa penonton yang hadir, seperti pemain Gonzalo Montiel, bendera tersebut sampai ke para penari tango.

Montiel berkata: “Bendera itu jatuh di sana secara kebetulan, lalu diambil oleh para pemuda. Jadi, saya senang.”

Sebuah video memperlihatkan momen ketika gelandang Argentina, Giovanni Lo Celso—yang tidak ikut bermain dalam pertandingan tersebut—melihat bendera itu di lapangan.

Saat Le Selsu membaca tulisan di bendera tersebut, ia mengangkatnya ke arah tribun penonton, lalu memegangnya bersama Lisandro Martínez dan Cristian Romero, sambil melompat-lompat dan bernyanyi.

Setelah itu, pemain Real Betis tersebut membiarkan bendera itu tetap terpasang di lapangan, sebelum para fotografer mengabadikan momen tersebut, sehingga foto tersebut menyebar luas.