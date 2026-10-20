Kepergian Pedro Fernández Sarmiento, yang dikenal dengan nama "Dro", ke Paris Saint-Germain bukan sekadar kehilangan talenta muda dalam perhitungan Barcelona, melainkan berubah menjadi salah satu momen paling menyakitkan bagi Hansi Flick sejak ia mengambil alih kemudi tim Catalan pada musim panas 2024, setelah pemain yang mendapat kepercayaan sang pelatih asal Jerman itu pergi, dalam sebuah keputusan yang dianggap Flick sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaannya.

Berdasarkan laporan surat kabar Spanyol "AS", kalangan di sekitar klub menuturkan bahwa Flick meminta Dro mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruang ganti setelah pemain itu memberitahunya tentang keputusannya pindah ke Paris Saint-Germain.

Meski detail cerita ini tampak tidak dapat dikonfirmasi secara independen, hal tersebut mencerminkan besarnya kejutan yang ditimbulkan keputusan itu di dalam Barcelona, setelah datang secara mendadak, dan hanya beberapa bulan setelah kemunculan sang pemain bersama tim utama.

Flick melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Dro, meski postur tubuhnya kurus, karena ia menarik perhatiannya dengan kemampuannya berputar di bawah tekanan, kemudahannya mengolah bola, dan mengambil keputusan di dalam lapangan.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Karena alasan inilah, pelatih asal Jerman itu membawanya dalam tur Asia tim, dan di sanalah pemain muda ini mulai mencuri perhatian, setelah mencetak gol ke gawang Vissel Kobe, dalam penampilan yang meninggalkan kesan positif pada staf teknis.

Pada 28 September, Dro melangkah lebih jauh dalam karirnya, setelah tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama Barcelona menghadapi Real Sociedad, menjadikannya pemain kesembilan lulusan akademi "La Masia" yang mendapat kesempatan tampil di bawah kepemimpinan Flick.

Pemain itu saat itu berusia 17 tahun, di tengah ekspektasi bahwa ia akan menjadi salah satu nama menjanjikan bagi masa depan klub, setelah bergabung dengan akademi pada 2022 dari Val Miñor, bersama Pedro Villar.

Rencana Barcelona Berbenturan dengan Keinginan Sang Pemain

Barcelona, menurut laporan itu, bersiap memperpanjang kontrak Dro hingga 2031, memanfaatkan momen saat ia genap berusia 18 tahun pada 12 Januari 2026.

Namun segalanya berjalan ke arah yang berbeda dengan masuknya klub-klub lain ke dalam jalur negosiasi, terutama Borussia Dortmund, sebelum Paris Saint-Germain bergerak dengan kuat untuk menuntaskan transfer tersebut, di bawah kepemimpinan pelatihnya Luis Enrique.

Keputusan itu, menurut cerita yang sama, tidak hanya terkait dengan aspek finansial semata; karena Dro mempertimbangkan ketatnya persaingan di posisi yang ia sukai untuk dimainkan di dalam Barcelona, mengingat adanya Pedri, Dani Olmo, Fermín López, dan Gavi. Dengan sulitnya menjamin ruang yang cukup untuk tampil, tampaknya pemain muda ini lebih memilih mencari jalan lain yang memberinya peluang lebih besar untuk berkembang.

Kisah ini berakhir dengan kepindahannya ke Paris Saint-Germain senilai delapan juta euro, meskipun nilai klausul penalti dalam kontraknya sebenarnya memungkinkan ia pergi hanya dengan enam juta saja. Laporan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan nilai transaksi itu datang dalam kerangka kesepahaman antara Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Prancis itu, dan Joan Laporta, presiden Barcelona, dengan tujuan menunjukkan itikad baik dan membantu memperbaiki hubungan antara kedua klub.

Dari Kejutan Kepergian Menuju Ujian Baru di Paris

Awal perjalanan Dro bersama tim Prancis itu tidaklah mudah; ia menghadapi kesulitan beradaptasi dengan irama Liga Prancis, dan keterlibatannya di Liga Champions pada musim lalu pun hanya terbatas pada beberapa menit menghadapi Monaco di babak play-off kualifikasi menuju fase gugur.

Namun sang pemain mulai tampil lebih baik musim ini, setelah menunjukkan start yang mencolok di Liga Champions menghadapi Slovan, lalu tampil apik dalam laga melawan Strasbourg, memberikan sinyal-sinyal positif kepada klubnya mengenai kemampuannya untuk berkembang dan meraih tempat yang lebih besar di dalam tim.

Meski demikian, kepindahannya tidak lepas dari kontroversi di dalam Paris Saint-Germain; surat kabar "L'Équipe" menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah staf dan pemain di tim-tim kelompok usia klub menganggap bahwa merekrut talenta-talenta muda dari luar akademi dapat memengaruhi peluang para pemain muda klub untuk berkembang dan mendapatkan menit bermain yang cukup.

Kisah Dro melampaui batas sekadar kepindahan seorang pemain muda antara dua klub besar, memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar peluang talenta-talenta muda, sulitnya menjamin tempat di tim yang padat dengan bintang, dan kemampuan klub untuk mempertahankan elemen terbaik dari akademinya.

Adapun bagi Flick, kepergian sang pemain masih menjadi kekecewaan pribadi, setelah ia memberikan kepercayaannya dan membuka pintu tim utama baginya. Dan kini, pelatih asal Jerman itu mendapati dirinya berhadapan kembali dengan Dro yang mengenakan seragam Paris Saint-Germain, dalam sebuah pertemuan yang mengembalikan ke permukaan kisah kepergian yang akhirnya tidak seperti yang diinginkan Barcelona.