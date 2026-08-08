Kisah Harry Kane: Bayern Munich Bergerak, Barcelona dan Al-Hilal Menanti

Harry Kane bersiap membuka lembaran baru bersama Bayern Munich, setelah waktu dimulainya negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub Jerman itu semakin dekat, dalam sebuah langkah yang menegaskan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan kemitraan yang dimulai sejak kepindahan penyerang Inggris tersebut ke Allianz Arena.

Begitu masa liburannya berakhir, Kane akan duduk di meja perundingan bersama para petinggi Bayern Munich untuk membahas detail kontrak barunya, di saat klub sudah mulai bergerak untuk mempertahankan mesin golnya, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga musim panas 2027. Hal ini sesuai dengan yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS", mengutip laporan media Jerman.

Pertarungan perpanjangan kontrak Harry Kane dengan Bayern Munich kini hampir dimulai, di mana sejumlah media Jerman menyebutkan bahwa sang juara Bundesliga akan memulai negosiasi resmi dengan penyerang Inggris itu pada awal Agustus, dengan tujuan memperpanjang ikatannya dengan klub untuk waktu yang lebih lama.

Kane sebelumnya menghabiskan liburan keluarga di kawasan Karibia usai tampil bersama timnas Inggris di Piala Dunia, dan ia akan bergabung dengan latihan Bayern Munich segera setelah tur Asia tim berakhir, yang berlangsung antara tanggal 1 hingga 8 Agustus.

Meski beredar rumor yang menyelimuti masa depannya selama beberapa bulan terakhir, Kane tidak berpikir untuk hengkang dari Bayern Munich, bahkan ia menunjukkan kesiapan yang jelas untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub dan memperpanjang kontraknya di Allianz Arena.

Gaji Bukan Penghalang bagi Kane

Menurut surat kabar "Bild", gaji tidak akan menjadi titik perselisihan utama dalam negosiasi perpanjangan kontrak, mengingat Kane saat ini menerima sekitar 25 juta euro per tahun, yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Bayern Munich.

Klub Jerman itu tampaknya tidak berpikir untuk memangkas gaji penyerangnya, mengingat posisi penting yang ia tempati di dalam tim, setelah menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam proyek olahraga klub sejak kedatangannya dari Tottenham.

Dengan demikian, detail kompensasi finansial tidak akan menjadi penghalang terbesar untuk mencapai kesepakatan baru antara kedua belah pihak.

Titik perselisihan yang sesungguhnya terletak pada durasi kontrak baru, di mana Bayern Munich berencana mengajukan tawaran awal yang berlaku setidaknya hingga tahun 2029.

Sebaliknya, agen Kane berupaya mencapai formula yang menjamin penyerang Inggris itu tetap bersaing di level tertinggi selama tahun-tahun mendatang, dengan memasukkan keikutsertaan di Piala Dunia 2030 ke dalam perhitungan masa depannya.

Kane ingin mempertahankan kemampuannya untuk bersaing bersama Bayern Munich dan timnas Inggris, yang menjadikan durasi kontrak sebagai elemen mendasar dalam negosiasi mendatang.

Barcelona dan Al Hilal Memantau

Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, dan CEO Jan-Christian Dreesen diperkirakan akan menangani tugas negosiasi dengan perwakilan pemain.

Di sisi lain, ayah Harry Kane dan saudaranya akan mewakili kepentingan penyerang Inggris itu selama negosiasi, di tengah keinginan yang jelas dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menjamin pemain tersebut tetap bersama klub Bavaria itu.

Meski sejumlah klub berminat pada jasa Kane, penyerang Inggris tersebut tidak menunjukkan keinginan sedikit pun untuk hengkang dari Bayern Munich.

Barcelona dan Al Hilal Arab Saudi termasuk klub-klub yang menunjukkan ketertarikan pada pemain itu, terutama setelah musim istimewa yang ditampilkan Kane, di mana ia mengakhiri musim sebagai top skor Bundesliga.

Kendati demikian, pemain itu tidak berpikir serius untuk pindah, karena prioritasnya tampak jelas untuk melanjutkan perjalanannya bersama Bayern Munich dan berusaha meraih lebih banyak gelar bersama klub Jerman itu, di samping terus bersaing bersama timnas Inggris.

Kane juga tidak berencana kembali ke Tottenham saat ini, meski namanya dikaitkan dengan klub yang menjadi tempat lahirnya kariernya dan bersinarnya di sepak bola Inggris.

Dengan demikian, masa depan Harry Kane tampaknya mengarah pada bertahan di Jerman, sementara durasi kontrak baru akan menjadi kata kunci dalam negosiasi yang dinantikan antara kapten timnas Inggris dan manajemen Bayern Munich.