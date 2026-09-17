Kisah dongeng yang luar biasa berlanjut: pemenang Piala Portugal menang di Liga Europa dan memberi pukulan kepada Belanda

Torreense mengejutkan kawan maupun lawan dengan menang 2-1 atas Lillestrøm pada Kamis malam di Liga Europa. Pemenang Piala Portugal itu juga mengamankan poin koefisien penting untuk negara tersebut.

Torreense menjuarai Piala Portugal musim lalu. Klub itu bermain di level kedua Portugal dan berada di peringkat ke-14.

Keberhasilan menjuarai piala juga memberi hak untuk tampil di Liga Europa. Klub itu memiliki kapasitas stadion 2.400 orang dan diprediksi akan finis di dasar klasemen.

Namun, Torreense berhasil meraih tiga poin pada Kamis malam saat bertandang ke markas klub Norwegia, Lillestrøm. Klub tersebut menjuarai piala di Norwegia musim lalu dan karena itu berhak tampil di turnamen ini.

Lillestrøm juga baru promosi ke level tertinggi pada musim ini, tetapi tetap menjadi favorit mutlak di mata bandar.

Torreense unggul lebih dulu pada babak pertama lewat gol Alejandro Alfaro dan menjauh pada babak kedua melalui gol Manuel Pozo Guerrero.

Pada fase akhir pertandingan, situasi sempat terlihat akan menjadi buruk bagi wakil Portugal itu. Thomas Lehne Olsen mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1 dan Torreense juga mendapat kartu merah, tetapi mereka tetap mampu mempertahankan kemenangan hingga akhir.

Belanda berusaha mengejar Portugal di daftar koefisien, tetapi Kamis menjadi malam yang mengecewakan. NEC kalah 5-0 dari Juventus, sementara Torreense justru menang di luar dugaan.