Mohammed Al-Owais, penjaga gawang timnas Arab Saudi, mengungkapkan kisah di balik keberhasilan Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan bahwa dukungan suporter dan doa keluarganya memiliki peran besar dalam membantu para pemain mengatasi tekanan dan merebut gelar juara.

Baca juga.. "Aku Tidak Akan Meninggalkan Timnas".. Messi Pecah Kebisuan di Hadapan Dunia pada Malam Pensiunnya

Al-Owais mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan saluran "Al-Kass" usai perayaan gelar juara: "Doa kedua orang tua, istri, anak-anak, dan para suporter membantu kami, dan tekanan di turnamen Teluk sangatlah besar."

Penjaga gawang timnas Arab Saudi itu menambahkan: "Suporter kami menyelesaikannya dalam 10 menit dan mengatasi segala urusan, setelah itu para pemain kami menguasai jalannya pertandingan selama 80 menit," merujuk pada peran besar yang dimainkan suporter dalam mendukung Arab Saudi selama laga final melawan Uni Emirat Arab.

Timnas Arab Saudi meraih gelar Khaleeji 27 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 pada partai final, sehingga menjuarai turnamen di hadapan para suporternya, setelah menjalani perjalanan yang istimewa dengan menjaga gawangnya tetap perawan.

Al-Owais menutup pembicaraannya dengan menetapkan target timnas Arab Saudi berikutnya, dengan berkata: "Saya berharap kami bisa meraih Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia," seraya menegaskan bahwa gelar Teluk ini merupakan langkah penting menuju perwujudan ambisi Arab Saudi pada ajang-ajang mendatang.