Laga Real Madrid versus Sevilla yang berakhir dengan kemenangan empat gol bukan sekadar 90 menit sepak bola, melainkan panggung terbuka bagi segala kontradiksi yang sedang dialami klub ibu kota Spanyol itu, sebuah ujian nyata yang menyingkap apa yang tidak ditayangkan kamera-kamera resmi: kemarahan yang terorganisasi, pesan-pesan dari presiden, hingga perpecahan suporter yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Pernyataan perang: spanduk "pewaris Negreira" dan terusirnya orang dekat Florentino

Tribune selatan Santiago Bernabeu berubah menjadi arena kemarahan yang meluap sebelum sepakan pertama, menurut surat kabar Spanyol "Sport", di mana muncul spanduk raksasa berwarna biru dan merah yang tidak menyisakan ruang untuk tafsiran, dibentangkan menentang Javier Tebas, presiden LaLiga, serta menentang Barcelona.

Tebas digambarkan sebagai "pewaris Negreira", sebuah spanduk yang diizinkan klub untuk dipajang nyaris permanen, dan bertahan jauh lebih lama dibandingkan spanduk-spanduk yang dibentangkan musim lalu menentang Florentino Perez sendiri, sebuah indikasi jelas adanya kampanye yang sudah dirancang.

Sementara di luar dinding stadion, meski hawa dingin menusuk menerpa Madrid, sebagian pendukung menemukan kehangatan di markas kampanye Enrique Riquelme, kandidat penantang Perez, yang dibuka kembali sebagai wadah bagi para anggota klub. Di sekitar stadion, tersebar salinan bergambar dari sebuah artikel yang mengaitkan presiden klub Cox tersebut dengan Tebas.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Di tengah ketegangan yang terkoordinasi itu, Anas Laghrari, salah satu orang yang sangat dekat dengan presiden, terpaksa meninggalkan tribune selatan di bawah tekanan kemarahan suporter. Saluran internal Bernabeu pun menampilkan spanduk tersebut secara mencolok, seolah-olah menjadi layar lain dari layar-layar televisi Real Madrid.

Perpecahan di Bernabeu: cemoohan untuk Mbappe dan nyanyian untuk Diomande

Namun Bernabeu secara keseluruhan tidak mendukung gelombang ketidakpuasan yang berangkat dari sektor yang terhubung langsung dengan klub. Ada kesadaran kritis yang tajam di Madrid, bahkan terhadap bintang-bintangnya sendiri.

Ketika Kylian Mbappe keluar untuk pemanasan dan berusaha mengambil bola dari tribune, ia disambut cemoohan yang jelas dari sekelompok suporter, yang terulang setelah pertukaran bola dan bahkan semakin menguat setelah gol keduanya yang luar biasa.

Sebaliknya, untuk pertama kalinya, nama Yann Diomande masuk ke dalam daftar nama yang dinyanyikan suporter dengan penuh semangat, setelah ia membuktikan diri jauh lebih dari sekadar pengganti Vinicius.









Di level institusional, terulang pemandangan yang mencerminkan ketidakpastian setelah dua tahun tanpa gelar, di mana Florentino Perez memastikan untuk menyalami setiap pemain dan berbicara dengan mereka secara empat mata sebelum pertandingan, persis seperti yang biasa ia lakukan sebelum semifinal Liga Champions di masa lalu. Bahkan perayaan sebuah gol ke gawang Villarreal tampak seperti gol yang memastikan gelar Liga Champions ke-16. Dan legenda Marcelo pun ikut bergabung dari boks pribadinya dalam nyanyian "korupsi di federasi".

Kampanye yang dirancang dan gangguan VAR: bagaimana kemenangan empat gol berubah menjadi ujian eksistensial?

Di atas lapangan, Jose Mourinho menemukan bahwa timnya mampu menguasai bola dan mengendalikan permainan. Dari sisi perwasitan, ia menyadari bahwa dirinya tidak selalu menjadi korban penindasan, tetapi juga pihak yang diuntungkan oleh LaLiga. Sedangkan secara institusional, ia belajar bahwa melancarkan kampanye terhadap lawan-lawan dari luar terbukti berguna untuk menghindari kritik dari dalam.









Malam itu berakhir dengan paradoks teknologi yang memalukan, sebab bahkan stadion termodern yang dilengkapi ratusan kamera tidak mampu menemukan gambar yang jelas mengenai siku Arda Guler ke arah pemain Sevilla, Peque, meski tayangan ulang memperlihatkan niatnya dengan jelas. Sebuah pertandingan di mana kemarahan berbalik begitu cepat hingga menyebabkan gangguan pada sistem VAR, yang hanya menampilkan gambar-gambar terenkripsi dari sebuah kekalahan telak yang diharapkan Mourinho bisa menjadi kebiasaan tetap sebelum ujian eksistensial yang sesungguhnya: mengalahkan Barcelona di Camp Nou.



