Pemain ofensif berusia 35 tahun itu, yang kini bermain untuk PT Prachuap di Thai League 1, hanya mengalami luka ringan berkat gerakan menghindar pada fase pemanasan sebelum laga tandang di Pattani. Seorang petugas tampaknya kehilangan kendali atas alat kerja beratnya, yang kemudian membuat bagian bawah tubuh sebelah kiri Townsend terlindas alat penggilas. Meski mengalami insiden itu, pemain veteran tersebut tetap tampil dalam pertandingan dan masih ikut bermain pada fase akhir saat klubnya menang 3-0.

Mantan pemain profesional Premier League itu menggambarkan situasi tersebut dalam acara "Football Uncensored" sebagai sesuatu yang mengancam: "Setiap kali saya melihatnya, saya merinding. Saya hampir tidak bisa mempercayainya. Sangat mengerikan untuk melihatnya lagi dan menyadari apa yang bisa saja terjadi."

Fakta bahwa situasi itu tidak berujung pada cedera serius terjadi berkat reaksinya yang cepat: "Untungnya saya beruntung bisa menjatuhkan diri ke tanah pada momen yang tepat, sehingga tidak ada yang patah ketika alat penggilas itu melindas saya."

Kecelakaan unik: Andros Townsend terlindas alat penggilas rumput

Padahal, alat penggilas itu sudah menarik perhatian mantan pemain timnas Inggris yang mencatatkan 13 caps tersebut bahkan sebelum pemanasan. "Saya ingat saya berpikir: Saya belum pernah melihat ini dalam karier saya, apa yang mereka lakukan? Tapi kami dipanggil untuk pemanasan. Saya tidak terlalu memikirkannya," jelas Townsend. "Hal berikutnya saya melihatnya adalah ketika saya benar-benar berada di bawahnya. Untungnya tidak ada cedera serius. Beberapa benjolan dan memar, tetapi saya lolos tanpa cedera serius."

Townsend memiliki perjalanan karier panjang di kasta tertinggi Inggris, di mana ia antara lain bermain untuk Tottenham Hotspur, Crystal Palace, dan Luton Town. Namun, kariernya berulang kali terhambat cedera parah, sehingga kekhawatiran pada momen pertama sangat besar.

Secara khusus, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri sang pemain veteran di masa lalu sudah pernah menjalani operasi. "Saya pikir pergelangan kaki kiri saya akan patah atau lutut kiri saya. Saya pikir saya sudah tamat. Saya sangat beruntung bisa tertatih-tatih menjauh dan pulih dalam beberapa menit," lanjut pemain Inggris itu.

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Andros Townsend bercanda di Instagram setelah kecelakaan

Ia bahkan sempat mencoba meredam tekanan langsung dari alat berat itu saat masih berada di atas lapangan: "Itu (alat penggilas) cukup berat, tetapi entah bagaimana saya bisa mengangkatnya dan mendorongnya menjauh dari saya. Ketika kemudian alat itu sepenuhnya berada di atas saya, saya sedikit terjepit. Saya bisa mengangkat lengan kiri saya dan dengan begitu mengurangi sedikit tekanannya. Lalu saya berhasil mengumpulkan rekan-rekan setim di sekitar saya, yang bisa mengangkat alat itu dan saya bisa menyelip keluar. Tetapi pada momen ketika alat itu meremukkan kaki kiri saya, saya harus bilang, itu cukup menakutkan."

Meski rekan-rekan setimnya menyarankan agar ia menghentikan pemanasan dan menjalani pemeriksaan, Townsend tetap melanjutkannya. "Rekan-rekan setim saya sangat terkejut saya melanjutkan pemanasan. Mereka menyuruh saya pergi ke dokter," ujarnya. Insiden itu disebut tidak akan berdampak pada kepindahannya ke Asia Tenggara atau kelanjutan kariernya. Kecelakaan tersebut "sama sekali tidak akan menghentikan saya untuk terus melangkah".

Tak lama setelah insiden itu, Townsend mengunggah sebuah postingan di profil Instagram-nya, yang merujuk pada unggahan sebelumnya. Dalam unggahan itu, ia sempat bercanda membandingkan kondisi lapangan pada laga tandang di Thailand dengan pertandingan di Stadion Bet365 milik Stoke City. Untuk unggahan terbarunya itu, ia menambahkan komentar: "Ternyata laga tandang di Stoke tidak seburuk itu."