Khalid Eisa, kiper timnas Uni Emirat Arab, menegaskan bahwa laga melawan Arab Saudi di final Piala Teluk "Khaleeji 27" bukan sekadar pertandingan, melainkan momen krusial untuk memetik hasil dari bertahun-tahun kerja keras dan tantangan, sembari menekankan bahwa detail-detail kecillah yang akan menentukan sang juara.

Timnas Uni Emirat Arab akan menghadapi tim Arab Saudi, besok malam Selasa, di Stadion Al-Inma di King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam laga puncak Teluk yang dinanti-nanti, yang dimulai tepat pukul sembilan malam waktu Mekkah.

Khalid Eisa berkata dalam konferensi pers menjelang final: "Kami menghadapi banyak tantangan selama tahun-tahun terakhir, dan dalam sepak bola, detail-detail sederhana bisa menjadi faktor yang memberikan satu tim keunggulan atas tim lainnya."

Kiper gaek itu menambahkan: "Sepak bola bergantung pada belajar dari kesalahan dan mengambil manfaat darinya, dan kami berharap final Khaleeji 27 menjadi buah dari kerja keras yang telah kami tunjukkan selama periode lalu. Kami meminta para suporter untuk bersabar terhadap tim ini dan terus mendukungnya, serta kami menanti dukungan besar dari mereka di final."

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Khalid Eisa memuji kemampuan pelatih asal Kroasia, Zlatko Dalic, direktur teknik Uni Emirat Arab, dengan merujuk pada pengalaman suksesnya sebelumnya bersama Al-Ain, dengan menjelaskan: "Dalic adalah pelatih yang hebat dan tahu betul cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain, serta ia memahami kebutuhan tim dengan jelas."

Ia melanjutkan: "Ketika ia tiba di Al-Ain pada 2016, kami tengah menjalani musim yang sulit, dan tim dalam kondisi tidak baik serta hanya bersaing untuk satu gelar, tetapi dalam waktu satu bulan ia mampu mengetahui apa yang dibutuhkan tim, dan setelah itu kami berhasil meraih gelar pertama. Dia tahu jalan menuju kemenangan."

Ia menuturkan: "Alhamdulillah atas rangkaian kemenangan yang kami raih, dan kami berharap itu berlanjut hingga pertandingan final. Kami meraih hasil yang memuaskan bersamanya, dan banyak hal positif yang muncul pada tim."

Ia menutup dengan berkata: "Kami kini memiliki variasi yang lebih besar di sektor serangan, di samping menjaga gawang tetap bersih, dan tim juga menjadi lebih solid. Kami berharap dapat terus bekerja dengan cara ini dan mencapai target di final."