Kiper Senegal: Kami terlalu santai... Kami tidak menjalankan strategi kami saat melawan Prancis

Kiper Al-Ahli Saudi asal Senegal, Edouard Mendy, mengungkapkan penyesalannya atas performa timnas negaranya yang tidak konsisten setelah kalah 3-1 dari Prancis dalam pertandingan pembuka Grup 9 Piala Dunia 2026.

Kiper tim "Aswad Al-Tiranga" ini merasa bahwa timnas Senegal gagal menerapkan strategi permainannya sepanjang pertandingan, meskipun penampilannya cukup meyakinkan pada babak pertama yang berakhir imbang tanpa gol.

Mendy mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Secara umum, meskipun kami bermain imbang tanpa gol di babak pertama, kami tidak mampu menerapkan strategi kami; kami terlalu santai.”

Ia menambahkan, seperti dilansir situs Prancis “Foot Mercato”: “Kami tahu bahwa kami harus kembali dengan meningkatkan level permainan kami, dan menjadi lebih akurat dalam serangan. Melawan tim-tim seperti ini, kami harus akurat baik dalam serangan maupun pertahanan. Mereka memiliki bakat yang sesungguhnya.”

Dia melanjutkan: “Pertandingan pertama telah usai, dan kami harus belajar darinya serta dari lawan; kami tahu kekuatan kami; kami bisa saja tampil lebih baik, tetapi penampilan kami tidak konsisten.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Kami membutuhkan konsistensi yang lebih baik dalam penguasaan bola. Namun, kami menghadapi lawan yang tangguh.”

Dia menyimpulkan: “Fase grup belum berakhir, sama seperti pada tahun 2022; kita harus fokus pada Norwegia.”

Timnas Senegal bersaing di Grup 9 bersama timnas Prancis, Norwegia, dan Irak.