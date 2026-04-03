Kiper Piala Dunia ini sedang dipertimbangkan untuk menjadi kiper utama baru Feyenoord

Feyenoord terus memantau perkembangan seputar Raúl Rangel (Chivas) dengan cermat, demikian dilaporkan berbagai media dari negara asalnya, Meksiko. Hampir dapat dipastikan bahwa klub rakyat asal Rotterdam ini akan merekrut kiper baru pada musim panas mendatang.

Setelah musim ini, Justin Bijlow akan pindah secara permanen ke Genoa. Kiper cadangan Steven Benda akan habis masa kontraknya, sementara Timon Wellenreuther, Liam Bossin, dan Mannou Berger semuanya memasuki tahun terakhir kontrak mereka.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa Feyenoord sedang mencari kiper baru. Nama Rangel yang berusia 26 tahun setidaknya masuk dalam daftar pantauan di De Kuip.

Rangel yang memiliki tinggi 1,90 meter saat ini merupakan kiper utama tim nasional Meksiko. Ia telah tampil dalam sebelas pertandingan internasional.

Rangel, yang menurut Transfermarkt bernilai 6 juta euro, terikat kontrak dengan klubnya, Chivas, hingga pertengahan 2028. Feyenoord pun harus merogoh koceknya.

Klub asal Rotterdam ini belum melakukan upaya serius untuk merekrut Rangel, namun hal itu bisa berubah dalam waktu dekat.

Mungkin Feyenoord tidak perlu menunggu terlalu lama, karena Rangel memiliki peluang besar untuk menjadi kiper di Piala Dunia. Di Chivas, ia mencatatkan 34 clean sheet dalam 100 pertandingan.