Kiper Persita Tangerang Targetkan Kembali Merumput Oktober

Try mengaku sempat frustrasi, karena harus memulihkan cedera selama berbulan-bulan.

Penjaga gawang Persita Tangerang Try Hamdani Goentara memasang target sudah bisa merumput lagi pada Oktober setelah beristirahat selama beberapa bulan akibat menderita cedera.

Try mendapatkan cedera ligamen lutut anterior (ACL) dan meniskus ketika menjalani latihan bersama tim pada Februari lalu, atau empat hari sebelum kick-off Liga 1. Mantan kiper PSS Sleman ini terpaksa melupakan debutnya bersama Persita di musim 2020.

Kini kondisi Try makin membaik setelah ia mengaku sempat mengalami frustrasi akibat cedera tersebut. Menurut Try, ia sekarang termotivasi untuk mempercepat pemulihannya setelah mendengar kabar Liga 1 dilanjutkan kembali pada Oktober.

“Namanya musibah, jadi harus diterima dan dijalani saja. Di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Ini juga hikmah buat saya, karena pandemi ini (virus Corona) juga, jadi saya bisa fokus pemulihan agar ketika liga dimulai saya benar-benar sudah siap bermain,” ujar Try dilansir laman resmi klub.

“Insya Allah di bulan Oktober saya sudah siap, dengan catatan semua otot sudah siap dan enggak ada masalah lagi. Tentunya sekarang tetap terapi rutin untuk mempersiapkan semuanya.”

“Kalau motivasi yang jelas ingin kembali lagi ke lapangan. Apalagi liga sepakbola di luar negeri sudah mulai, dan di Indonesia Liga 1 juga bakal lanjut, jadi otomatis motivasi itu sendiri bertambah. Ditambah juga dukungan yang diberikan istri, keluarga, pelatih, dan senior.”

Try menambahkan, saat ini masih rutin mengikuti sesi fisioterapi tiga kali dalam seminggu. Try mengaku puas, karena kondisinya semakin membaik dalam beberapa hari terakhir. Demi memulihkan kondisinya, Try terpaksa mengurungkan niat pulang ke Palembang, dan memilih bertahan di Tangerang.

“Sudah risiko juga, walaupun rasanya pengin pulang sekali. Tapi untungnya di sini saya bersama istri. Jadi kami saling menguatkan saja, biar sama-sama bisa melewati masa-masa berat ini,” tambah Try.

“Terakhir kontrol akhir Juni kemarin, dokter juga dia bilang sangat bagus. Mudah-mudahan progresnya semakin baik dan saya siap untuk latihan bersama tim.”

