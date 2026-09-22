Kiper penembak jitu: Taktik "rugbi" yang mematikan membongkar kelemahan Arsenal

Sang juara bertahan tumbang secara telak. Kemenangan 3-0 Brighton atas Arsenal bukan sekadar kejutan, melainkan sebuah pelajaran taktik yang keras, yang angka-angkanya mengungkap senjata rahasia yang diilhami Brighton dari lapangan rugby untuk meneror pertahanan The Gunners dan menghentikan rentetan kemenangan beruntun mereka di awal musim.

Data pertandingan yang berlangsung pada hari Sabtu di Stadion Amex, dan dipublikasikan oleh surat kabar Inggris "The Sun", mengungkapkan bahwa bintang di balik kemenangan telak itu bukanlah seorang penyerang, melainkan kiper asal Belanda berusia 24 tahun, Bart Verbruggen.

Sang kiper, yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munich musim panas lalu, menolak membangun serangan dari belakang, dan terus-menerus mengandalkan umpan-umpan panjang langsung, memanfaatkan titik lemah mematikan di lini pertahanan Arsenal.

Verbruggen menjadi poros rencana yang disusun oleh pelatih Fabian Hurzeler, yang telah menutup lembaran perselisihan dan adu mulutnya dengan Mikel Arteta musim lalu, dan meminta para pemainnya untuk merebut kembali bola secepat mungkin dan sedekat mungkin dengan gawang Arsenal.

Statistik menunjukkan bahwa kiper Belanda itu menyelesaikan 22 umpan, sebagian besar ke sepertiga akhir area serangan, sementara ia membuat gentar duet bek tengah Arsenal, Gabriel dan Ezri Konsa, dengan memaksa keduanya masuk ke duel-duel udara yang berujung kekalahan sepanjang laga.

Gol pertama membuka rencana

Gol pertama Brighton, hasil tembakan roket jarak jauh dari Pascal Gross, lahir setelah momen yang merangkum keseluruhan taktik: penguasaan bola oleh Verbruggen lalu mengirimkannya secara langsung dengan umpan panjang ke sisi kanan, sektor yang terus dibidik Brighton sepanjang pertandingan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain.

Meskipun Arsenal dianggap sebagai salah satu tim Premier League terkuat secara fisik dalam perebutan bola pertama dan kedua, Brighton berhasil merebut kembali bola dengan cepat berkat keunggulan jumlah pemain di sisi kanan dan memanfaatkan setiap sundulan yang kurang sempurna dari lini pertahanan Arsenal.

Karena itulah, Hurzeler meminta bek kanannya, Ferdi Kadioglu, untuk terus maju dan menekan para pemain Arsenal tanpa ampun.

Arteta mengakui: Kami mendapat pelajaran keras

Mikel Arteta mengakui bahwa timnya menjadi korban gaya bermain Brighton di pesisir selatan, dan berkata dalam pernyataan penuh kekecewaan usai laga: "Saya merasa sangat kecewa, ini pelajaran keras bagi kami, dan mereka pantas menang."

Ia menambahkan: "Kami harus memberi selamat atas kemenangan ini. Ada beberapa hal mendasar yang penting dalam sepak bola - khususnya di Premier League - yang benar-benar jauh dari kami."

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Ia melanjutkan: "Masalahnya terletak pada banyaknya kesalahan teknis yang kami lakukan, serta ketidakpatuhan kami pada prinsip-prinsip permainan yang seharusnya kami ikuti, tetapi ini tidak akan mengurangi pencapaian para pemain selama enam atau tujuh minggu terakhir sejak Piala Dunia."