Ørjan Nyland selangkah lagi mengambil langkah lanjutan yang apik dalam kariernya. Menurut pakar transfer Florian Plettenberg dari Sky Sport kiper asal Norwegia yang berstatus bebas transfer itu akan menandatangani kontrak dengan RB Leipzig.

Nyland menjalani musim yang penuh kontras. Penjaga gawang berusia 35 tahun itu merupakan pilihan kedua tetap di Sevilla, di belakang pemain Yunani Odysseas Vlachodimos, dan hanya tampil di Copa del Rey serta saat periode pertandingan internasional.

Bagi pelatih tim nasional Ståle Solbakken, Nyland tetap menjadi pilihan utama Norwegia meski berstatus pelapis di Spanyol. Karena itu, pada Maret Nyland bermain sepanjang laga ketika ia bersama rekan-rekan setimnya kalah dari Belanda dalam laga persahabatan (2-1).

Nyland secara umum menjalani Piala Dunia yang kuat dan membuat sejumlah penyelamatan krusial dalam pertandingan babak gugur melawan Pantai Gading dan Brasil. Namun, di perempat final melawan Inggris, segalanya berjalan buruk.

Nyland juga tampil kuat untuk waktu yang lama saat menghadapi Inggris, tetapi melakukan kesalahan dengan gagal menangkap kerasnya tembakan Morgan Rogers. Jude Bellingham memanfaatkannya (1-2) dan Norwegia tidak lagi mampu bangkit dari pukulan itu (1-2).

Kontrak Nyland di Sevilla berakhir pada musim panas ini, sehingga, dikombinasikan dengan penampilan kuatnya di Piala Dunia, ia menjadi opsi menarik bagi banyak klub.

Leipzig harus mencari penjaga gawang menyusul kepergian Péter Gulácsi yang sudah di depan mata. Kiper Hungaria itu (36) akan memulai petualangan bersama Villarreal pada fase senja kariernya.