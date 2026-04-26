Derby antara Huesca dan Real Zaragoza di divisi kedua Spanyol benar-benar lepas kendali. Kiper Zaragoza, Esteban Andrada, mendapat kartu merah di akhir masa tambahan waktu, lalu menerjang seorang lawan dan meninju wajahnya dengan keras. Media Spanyol memperkirakan hukuman skorsingnya bisa mencapai sepuluh pertandingan.

Derby Aragón ini sebelumnya sudah lebih panas dari biasanya, yang semuanya berkaitan dengan posisi di klasemen. Baik Huesca maupun Zaragoza berada di bawah garis degradasi, namun sebuah kemenangan bisa mengubah segalanya.

Huesca unggul di pertengahan babak kedua melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Óscar Sielva. Hingga menit-menit akhir injury time, skor masih belum berubah. Sementara itu, Andrada terlibat insiden dengan pemain Huesca, Jorge Pulido.

Andrada terpancing oleh Pulido dalam salah satu insiden keributan, yang kemudian didorong hingga terjatuh. Wasit pun memutuskan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Andrada dalam pertandingan tersebut.

Pulido saat itu sudah berdiri kembali dan media Spanyol berspekulasi bahwa ia pasti telah meneriakkan sesuatu kepada Andrada, karena kiper tersebut bereaksi seolah-olah disengat tawon.

Andrada berlari kencang ke arah Pulido dan meninju wajah pemain Huesca itu dengan keras. Perkelahian pun pecah dan wasit kemudian mengeluarkan dua kartu merah lagi.

Satu kartu merah ditujukan kepada pemain Zaragoza, Dani Tasende, yang menendang pemain Huesca dari belakang. Dani Jimenez dari Huesca juga mendapat kartu merah karena memukul kepala Andrada.

MARCA menyebutnya sebagai 'momen yang disayangkan bagi sepak bola Spanyol', dan 'halaman gelap dalam sejarah derby Aragon'.

Huesca memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan kini hanya terpaut dua poin dari zona aman. Zaragoza kini tertinggal satu poin lagi dari Huesca. Kedua tim masih memiliki lima pertandingan tersisa.