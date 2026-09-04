Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti untuk Real Madrid pada menit kelima masa tambahan babak kedua, dalam kekalahan 0-1 dari Real Betis di Stadion La Cartuja, Jumat malam waktu setempat, dalam laga pekan keempat Liga Spanyol.

Kiper tuan rumah, Alvaro Valles, menepis tendangan bintang Prancis itu dalam momen krusial, yang membuat tim Andalusia tersebut mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir laga.

Valles mengatakan bahwa penyelamatannya bukan sekadar kebetulan, setelah ia mempelajari cara penyerang Prancis itu mengeksekusi penalti.

Kiper Betis itu menegaskan, dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan: "Saya tahu dia menendang penalti ke sudut, dan saya berusaha menunggu selama mungkin. Itulah sisi yang saya pilih untuk saya tuju."

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Valles mengungkapkan bahwa ia juga mencoba mengganggu konsentrasi Mbappe sebelum eksekusi penalti, dengan mengatakan kepadanya: "Betapa beruntungnya kau, penalti di menit terakhir, betapa beruntungnya kau."

Kiper Spanyol itu tidak hanya berhenti pada perayaan penyelamatannya, karena ia terlibat konfrontasi langsung dengan Mbappe, di mana ia berteriak ke arahnya dan berbenturan dengannya, dalam sebuah pemandangan yang menambah ketegangan suasana pada momen-momen terakhir pertandingan.

Betis mencetak gol kemenangan atas Los Blancos (1-0) pada menit ke-81 melalui Troy Parrott, sebelum wasit menganulir gol yang dicetak Carlos Espi untuk Real, karena offside, pada menit ke-87.

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