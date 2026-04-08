Kiper Atlético Madrid kesal: Jangan meremehkan usaha kami hanya karena satu insiden sepele

Juan Musso, kiper Atlético Madrid, angkat bicara menanggapi kontroversi wasit seputar insiden yang menimpa rekan setimnya, Marcos Pobel, pada babak kedua pertandingan melawan Barcelona, Rabu ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions, yang berakhir dengan kemenangan Los Rojiblancos (2-0).

Pada menit ke-54, kiper Atletico tersebut mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marcos Pobel, yang berdiri di dekatnya di area enam yard, sebelum Pobel menahan bola dengan tangannya dan memainkannya kembali, di hadapan para penonton yang terkejut.

Mousso mengomentari insiden ini dengan mengatakan: "Wasit menafsirkan situasi dengan benar, bola tidak dalam permainan, Marc menangkapnya dengan tangannya untuk mengoper kepadaku.. Dalam semua tendangan gawang yang kami lakukan, dia yang mengoper kepadaku".

Dia menambahkan dalam pernyataan kepada media: "Ini bukan soal mencoba memanfaatkan keunggulan tertentu, atau dia berada di bawah tekanan sehingga menangkapnya dengan tangannya.. Itu hanya perasaan bahwa bola tidak dalam permainan, dan itulah interpretasi yang sama yang digunakan wasit.. Bagi saya, dia tidak mengambil keuntungan dari situasi ini, dan ini bukanlah kasus yang layak mendapat semua kontroversi ini."

Kiper asal Argentina itu juga menunjukkan ketidakpuasan atas fokus yang diberikan pada momen tersebut: "Sepertinya ini meremehkan usaha besar yang kami lakukan, hanya karena sebuah momen sepele.. Dia memegang bola karena bola itu tidak dalam permainan, dia tidak berada di bawah tekanan, dan itu bukan momen yang menentukan apa pun.. Jika orang-orang terus mengulangi cerita ini, saya setuju dengan wasit.. Dan itulah yang bisa saya katakan: bola itu tidak dalam permainan."