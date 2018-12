Kiper Arema FC Ingin Keluar Dari Bayang-Bayang Kurnia Meiga

View this post on Instagram

Andik Vermansah Tidak Sepakat Dengan Persebaya Surabaya Bukan Karena Nilai Kontrak Manajer Madura United, Haruna Soemitro, buka suara terkait perekrutan Andik Vermansah ke timnya. Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan winger timnas Indonesia itu melalui proses yang cukup berliku. . Pasalnya, Andik juga diincar beberapa klub dari dalam maupun luar negeri. Meski secara pribadi, pemain asal Jember itu juga memiliki hasrat untuk kembali memperkuat Persebaya Surabaya pada musim depan. . Hanya saja, Haruna mengungkapkan ada suatu hal yang membuat Andik akhirnya tidak menemui kata sepakat dengan Persebaya. . "Tadi siang (kemarin) saya sudah komunikasi langsung dengan Azrul (Ananda, presiden klub Persebaya) dan Chandra (Wahyudi, manajer Persebaya) Persebaya tentang tingkat possibility (kemungkinan) Andik di Persebaya. Dari komunikasi itu saya peroleh kesimpulan bahwa antara Andik dan Persebaya sudah sama-sama ikhlas tentang masa depannya masing-masing, sehingga tidak saling menunggu lebih-lebih menyandera satu sama lain," ujar Haruna, seperti dikutip instagram resmi Madura United. . Lebih lanjut, mantan manajer Persebaya ini mengungkapkan mengontrak Andik dengan durasi satu musim. Dia juga sangat menghargai fanatisme Andik kepada tim Bajul Ijo. Makanya, mantan pemain Selangor FA itu meminta izin untuk memakai kaos hijau atribut Bonek, sebutan pendukung Persebaya, saat melakukan tanda tangan kontrak bersama Madura United. . "Dengan demikian kalau sampai tahun ini tidak deal (sepakat) dengan Persebaya, pasti bukan urusan uang atau nilai kontrak sebagai penyebabnya! Karena kalau pilihannya karena uang sudah bisa dipastikan bukan Madura United pilihan Andik, ada satu klub di Indonesia dan dua klub di Malaysia memberikan offer (tawaran) yang cukup fantastis kepada Andik. Faktanya Andik memilih berlabuh di Madura. Biarkan ini menjadi rahasia yang justru menjadi energi baru Andik berkarir di Madura. Madura sendiri bukan hal baru bagi Andik, karena dia terlahir dari orang tua dan lingkungan Madura," jelasnya.

