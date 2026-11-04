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Kiper Andorra Jesus Owono sangat terpukul setelah penyerang Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia secara tragis, menurut sejumlah laporan. Penyerang berusia 30 tahun itu meninggal pada Selasa pagi setelah mengalami cedera parah akibat benturan mengerikan antara keduanya pada masa tambahan waktu pertandingan divisi dua Spanyol.

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Benturan tragis di divisi dua Spanyol

Dalam pertandingan Segunda Division pada Senin, Owono bergegas keluar dari kotak penaltinya pada masa tambahan waktu dan bertabrakan keras dengan De Miguel. Tindakan itu membuat kiper berusia 25 tahun tersebut diganjar kartu merah, sementara penyerang Tenerife itu tergeletak tanpa bergerak. Tim medis menangani cedera serius di kepala dan dada sang penyerang sebelum melarikannya ke unit perawatan intensif.

Meski berhasil disadarkan kembali setelah mengalami henti jantung di lapangan, kondisi De Miguel memburuk sepanjang malam. Ia meninggal dunia pada Selasa pagi. Pertandingan itu akhirnya dihentikan saat skor imbang 2-2.

Kedua klub sampaikan penghormatan penuh duka

Tenerife mengonfirmasi kabar duka tersebut pada Selasa dan menyatakan kesedihan mendalam atas kepergian penyerang mereka yang berusia 30 tahun. Klub meminta agar privasi keluarga sang pemain dihormati sembari berterima kasih kepada komunitas sepakbola atas dukungan mereka.

“Dilanda rasa sakit, dengan tenggorokan tercekat dan tak mampu percaya bahwa ini benar-benar terjadi, kami dari CD Tenerife menyampaikan kabar duka atas kepergian... Jesus de Miguel Alameda,” demikian bunyi pernyataan resmi klub. “Tak ada kata-kata yang dapat menghibur; sama sekali tak ada yang bisa meredakan kesedihan yang begitu mendalam ini.”

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Andorra segera menyampaikan perasaan serupa melalui pesan belasungkawa mereka. Klub menyatakan: “Dengan hati hancur dan perasaan terpukul, kami ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Jesus de Miguel, seluruh rekan setim dan sahabatnya, serta CD Tenerife.”

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Owono dihujani kecaman keras di dunia maya

Menurut media Spanyol AS, Owono mengalami trauma akibat insiden tersebut. Ia menangis dan berdoa di ruang ganti. Seorang sumber yang tidak disebutkan namanya dan dekat dengan pemain internasional Guinea Khatulistiwa itu membela kepribadiannya dengan menegaskan: “Ia orang yang peduli dan sangat baik hati. Ia tidak punya niat jahat.”

Andorra menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik tindakan Owono. Meski demikian, ia dihujani ujaran kasar di dunia maya hingga menghapus profil Instagram-nya. Awalnya, ia berencana menghubungi keluarga De Miguel secara pribadi untuk menawarkan dukungan, tetapi kepergian sang penyerang telah mengubah rencana itu sepenuhnya.

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Ketidakpastian menyelimuti pertandingan akhir pekan

Tragedi tersebut membuat urusan di lapangan tidak lagi menjadi perhatian utama bagi kedua klub. Owono, yang bergabung secara permanen dengan Andorra pada musim panas ini setelah menjalani masa peminjaman dari Alaves, terancam menjalani skorsing menyusul kartu merahnya, terlepas dari kesiapan mentalnya untuk kembali bermain.

Andorra dijadwalkan menjamu Mallorca dalam pertandingan liga pada Minggu, meski belum jelas apakah skuad mereka akan siap bermain. Dampak emosional yang dialami Owono, rekan-rekan setimnya, dan skuad Tenerife yang tengah berduka tentu akan menentukan bagaimana otoritas sepakbola Spanyol menangani jadwal mendatang.