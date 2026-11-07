Kiper Andorra Jesus Owono mempertimbangkan pensiun menyusul kematian tragis penyerang Tenerife Jesus de Miguel

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kiper Andorra Jesus Owono dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan sepakbola profesional secara permanen setelah kematian tragis penyerang FC Tenerife Jesus de Miguel. Kedua pemain terlibat benturan hebat di lapangan yang pada akhirnya menyebabkan sang penyerang meninggal dunia akibat trauma dada yang terjadi secara tidak sengaja.

Iklan

Benturan fatal di lapangan

Insiden itu terjadi pada Senin, 2 November, dalam pertandingan antara Andorra FC dan Tenerife. Owono berusaha menghalau bola ketika ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Jesus de Miguel. Kiper itu mendapat kartu merah, sementara penyerang berusia 30 tahun tersebut terkapar di lapangan.

Petugas medis menangani Jesus de Miguel di lapangan sebelum membawanya ke rumah sakit setempat. Tragisnya, ia meninggal akibat trauma dada yang terjadi secara tidak sengaja keesokan paginya.

Peristiwa tragis itu membuat Owono mengalami trauma mendalam. Klubnya kini memberinya dukungan psikologis, sementara media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa sang kiper sedang mempertimbangkan dengan serius untuk meninggalkan sepakbola secara permanen.

‘Ia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini’

Melalui media sosial sehari setelah tragedi itu, Owono mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. “Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata dan sangat sulit mencerna apa yang telah terjadi,” tulisnya.

Iklan Iklan

Melanjutkan pernyataannya, sang kiper menambahkan: “Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kepergian Jesus. Saya memikirkan dirinya, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya. Saya tahu akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Saya akan menghadapi apa pun yang terjadi dengan penuh rasa hormat. Namun, sejujurnya, saat ini saya tidak bisa memikirkan apa pun selain Jesus dan kepedihan yang kami rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus.”

Topik Terkait

Ana Maye, koordinator umum tim nasional Guinea Khatulistiwa sekaligus teman dekat Owono, mengungkapkan besarnya dampak psikologis insiden itu terhadap sang pemain. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: “Sebanyak apa pun kami berbicara kepadanya, ia tetap sangat berduka.

“Ia sangat terpukul, terutama memikirkan putra Jesus Miguel yang berusia satu setengah tahun dan istrinya yang ditinggalkan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini.”

Iklan

Dunia sepakbola bersatu dalam duka

Komunitas sepakbola yang lebih luas berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kamis. Pemakaman Jesus de Miguel digelar di kampung halamannya, Navahermosa, dan dihadiri ratusan pelayat, termasuk keluarganya serta para pejabat senior sepakbola Spanyol.

Mewakili keluarga yang berduka, agen Jesus de Miguel, Manuel Hernandez, menyampaikan pernyataan publik yang menyentuh hati. “Terima kasih telah menyayanginya, mengenangnya, dan mendampingi kami,” katanya. “Kami tidak mampu menemukan cukup kata untuk berterima kasih atas setiap pesan, setiap panggilan telepon, dan setiap ungkapan kasih sayang yang kami terima.

Iklan

“Merasakan begitu besarnya kasih sayang untuk Jesus dan melihat jejak yang ia tinggalkan dalam hidup begitu banyak orang adalah sesuatu yang akan selalu kami bawa. Kepergian Jesus meninggalkan kekosongan yang mustahil terisi, tetapi juga kenangan berharga bagi kami semua yang beruntung pernah menjalani hidup bersamanya.”

Masa untuk pulih dan merenung

Tenerife dan Andorra kini menghadapi tugas berat untuk kembali bertanding di tengah duka mendalam yang mereka rasakan bersama. Kedua klub kemungkinan akan mengoordinasikan penghormatan dalam pertandingan mendatang untuk mengenang Jesus de Miguel, agar sang penyerang dikenang dengan selayaknya di seluruh jenjang sepakbola Spanyol.

Iklan

Bagi Owono, sepakbola harus dikesampingkan untuk sementara. Prioritas utamanya saat ini adalah memproses trauma psikologis berat tersebut dengan pendampingan profesional. Keputusan akhir mengenai karier bermainnya baru akan diambil setelah ia diberi waktu dan ruang yang diperlukan untuk pulih.