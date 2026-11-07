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jesus OwonoGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Kiper Andorra Jesus Owono mempertimbangkan pensiun menyusul kematian tragis penyerang Tenerife Jesus de Miguel

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Kiper Andorra Jesus Owono dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan sepakbola profesional secara permanen setelah kematian tragis penyerang FC Tenerife Jesus de Miguel. Kedua pemain terlibat benturan hebat di lapangan yang pada akhirnya menyebabkan sang penyerang meninggal dunia akibat trauma dada yang terjadi secara tidak sengaja.

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Benturan fatal di lapangan

Insiden itu terjadi pada Senin, 2 November, dalam pertandingan antara Andorra FC dan Tenerife. Owono berusaha menghalau bola ketika ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Jesus de Miguel. Kiper itu mendapat kartu merah, sementara penyerang berusia 30 tahun tersebut terkapar di lapangan.

Petugas medis menangani Jesus de Miguel di lapangan sebelum membawanya ke rumah sakit setempat. Tragisnya, ia meninggal akibat trauma dada yang terjadi secara tidak sengaja keesokan paginya.

Peristiwa tragis itu membuat Owono mengalami trauma mendalam. Klubnya kini memberinya dukungan psikologis, sementara media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa sang kiper sedang mempertimbangkan dengan serius untuk meninggalkan sepakbola secara permanen.

‘Ia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini’

Melalui media sosial sehari setelah tragedi itu, Owono mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. “Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata dan sangat sulit mencerna apa yang telah terjadi,” tulisnya.

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Melanjutkan pernyataannya, sang kiper menambahkan: “Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kepergian Jesus. Saya memikirkan dirinya, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya. Saya tahu akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Saya akan menghadapi apa pun yang terjadi dengan penuh rasa hormat. Namun, sejujurnya, saat ini saya tidak bisa memikirkan apa pun selain Jesus dan kepedihan yang kami rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus.”

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Ana Maye, koordinator umum tim nasional Guinea Khatulistiwa sekaligus teman dekat Owono, mengungkapkan besarnya dampak psikologis insiden itu terhadap sang pemain. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: “Sebanyak apa pun kami berbicara kepadanya, ia tetap sangat berduka.

“Ia sangat terpukul, terutama memikirkan putra Jesus Miguel yang berusia satu setengah tahun dan istrinya yang ditinggalkan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini.”

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Dunia sepakbola bersatu dalam duka

Komunitas sepakbola yang lebih luas berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kamis. Pemakaman Jesus de Miguel digelar di kampung halamannya, Navahermosa, dan dihadiri ratusan pelayat, termasuk keluarganya serta para pejabat senior sepakbola Spanyol.

Mewakili keluarga yang berduka, agen Jesus de Miguel, Manuel Hernandez, menyampaikan pernyataan publik yang menyentuh hati. “Terima kasih telah menyayanginya, mengenangnya, dan mendampingi kami,” katanya. “Kami tidak mampu menemukan cukup kata untuk berterima kasih atas setiap pesan, setiap panggilan telepon, dan setiap ungkapan kasih sayang yang kami terima.

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“Merasakan begitu besarnya kasih sayang untuk Jesus dan melihat jejak yang ia tinggalkan dalam hidup begitu banyak orang adalah sesuatu yang akan selalu kami bawa. Kepergian Jesus meninggalkan kekosongan yang mustahil terisi, tetapi juga kenangan berharga bagi kami semua yang beruntung pernah menjalani hidup bersamanya.”

Masa untuk pulih dan merenung

Tenerife dan Andorra kini menghadapi tugas berat untuk kembali bertanding di tengah duka mendalam yang mereka rasakan bersama. Kedua klub kemungkinan akan mengoordinasikan penghormatan dalam pertandingan mendatang untuk mengenang Jesus de Miguel, agar sang penyerang dikenang dengan selayaknya di seluruh jenjang sepakbola Spanyol.

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Bagi Owono, sepakbola harus dikesampingkan untuk sementara. Prioritas utamanya saat ini adalah memproses trauma psikologis berat tersebut dengan pendampingan profesional. Keputusan akhir mengenai karier bermainnya baru akan diambil setelah ia diberi waktu dan ruang yang diperlukan untuk pulih.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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