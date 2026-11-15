Kiper Andorra Jesus Owono dijatuhi larangan bermain 12 pertandingan setelah benturan tragis menyebabkan kematian penyerang Tenerife Jesus de Miguel

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Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) menjatuhkan skorsing 12 pertandingan kepada kiper Andorra, Jesus Owono, menyusul insiden tragis di lapangan yang mengakibatkan kematian seorang sesama pesepakbola profesional. Sanksi disiplin itu dijatuhkan sepuluh hari setelah penyerang Tenerife, Jesus de Miguel, meninggal dunia secara tragis.

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Benturan fatal di Tenerife

Insiden itu terjadi menjelang akhir pertandingan melawan Tenerife pada 2 November, ketika Owono bergegas keluar jauh dari kotak penaltinya. Saat berebut bola lambung di lini tengah, penjaga gawang itu menghantam dada penyerang berusia 30 tahun tersebut dan langsung diganjar kartu merah.

Jesus de Miguel mengalami henti jantung setelah benturan itu dan meninggal dunia secara tragis keesokan harinya. Sepuluh hari setelah kepergiannya, komite disiplin RFEF pada Jumat menjatuhkan hukuman maksimal berupa larangan bermain dalam 12 pertandingan setelah memutuskan bahwa Owono menggunakan “kekuatan berlebihan”.

Komite disiplin jelaskan alasan hukuman maksimal

Dalam menjelaskan keputusannya menjatuhkan hukuman terberat yang dimungkinkan, komite disiplin secara khusus merujuk pada laporan wasit mengenai insiden tersebut dan dampaknya yang tragis.

Dalam sebuah pernyataan disebutkan: “Penilaian atas tindakan yang dipertimbangkan dalam proses ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang secara tegas tercatat dalam laporan wasit, yang menyatakan bahwa pemain tersebut diusir dari lapangan karena ‘menghantam dada lawan dengan kakinya secara keras, menggunakan kekuatan berlebihan, saat bola masih dalam permainan’.”

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“Akibat tragis dari insiden ini, yang menyebabkan kematian Jesus de Miguel, telah diketahui publik. Mengingat sifat tindakan yang dijelaskan dan keadaan yang menyertainya… hukuman maksimal berupa larangan bermain dalam 12 pertandingan dapat dibenarkan.”

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Dampak emosional dan penyelidikan hukum

Tragedi ini berdampak sangat besar secara emosional pada Owono, yang sebelumnya menyampaikan pernyataan melalui klubnya untuk mengungkapkan belasungkawa kepada keluarga Jesus de Miguel. Berbicara pada Kamis, pelatih Andorra Carles Manso menegaskan bahwa klub tidak akan terburu-buru meminta sang penjaga gawang kembali bermain.

“Ia sangat terpukul oleh situasi ini,” kata Manso. “Kami akan memberinya ruang agar ia merasa sepenuhnya bebas menentukan apakah, dan kapan, ia ingin kembali.”

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Selain sanksi di dunia olahraga, insiden ini juga mendapat perhatian hukum di Spanyol. Polisi telah membuka penyelidikan atas kemungkinan pembunuhan tidak disengaja, karena hukum Spanyol mewajibkan penyelidikan yudisial terhadap semua kematian akibat penyebab yang tidak alami, termasuk kecelakaan.

Waktu kembalinya Owono belum pasti

Meski jaksa telah mengindikasikan bahwa proses pidana resmi terhadap Owono kecil kemungkinan akan dilakukan, penyelidikan yudisial tetap menjadi bagian dari proses hukum standar setelah kematian tersebut.

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Di lapangan, Owono harus absen dalam 12 pertandingan berikutnya akibat skorsingnya. Namun, kapan ia akhirnya kembali bermain dalam pertandingan kompetitif masih sepenuhnya belum pasti, karena Andorra memberinya kebebasan penuh untuk menentukan kapan ia merasa siap bermain lagi.