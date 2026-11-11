Kiper Ajax Marc-Andre ter Stegen buka suara soal tahun-tahun 'sulit' sebagai pelapis Manuel Neuer di skuad Jerman

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Marc-Andre ter Stegen mengaku sangat frustrasi selama satu dekade berada di bawah bayang-bayang Manuel Neuer di timnas Jerman. Kiper Ajax yang akhirnya mendapat posisi kiper nomor satu di bawah pelatih baru Jurgen Klopp itu mengungkap dampak mental yang dialaminya karena terus menjadi pilihan kedua.

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Rasa frustrasi di balik layar

Selama lebih dari sepuluh tahun, hierarki penjaga gawang tim nasional Jerman nyaris tidak berubah. Meski terus tampil gemilang di level klub, Ter Stegen terjebak dalam persaingan dengan Neuer yang tak kunjung bisa ia menangkan. Selama Neuer mendominasi, Ter Stegen kerap dipandang sebagai penerus alami yang harus menunggu tanpa kepastian. Ia mengakui situasi itu sering membuatnya marah saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Pergulatan batin antara mendukung rivalnya dan menginginkan posisinya terus mewarnai kariernya bersama tim nasional.

“Apakah terkadang saya harus mengepalkan tangan diam-diam? Apakah terkadang saya harus mengumpat tanpa didengar siapa pun? Tentu saja! Ada juga saat-saat ketika saya merasa mungkin saya lebih pantas mendapat kesempatan itu,” akunya kepada Sport Bild, seperti dikutip oleh Sky Germany.

Keluar dari bayang-bayang

Masalah cedera yang terus menimpa Neuer akhirnya membuka jalan bagi Ter Stegen untuk keluar dari bayang-bayang dan merebut posisi penjaga gawang utama Jerman yang sangat didambakan. Setelah bertahun-tahun sabar menunggu kesempatan, penjaga gawang Ajax itu kini resmi dipercaya mengawal gawang tim nasional di bawah arahan Klopp. Pergantian penjaga gawang utama Jerman pun berlangsung dramatis.

Bagi Ter Stegen, kepercayaan untuk menjadi penjaga gawang utama mendatangkan kelegaan mendalam karena ia akhirnya mendapat dukungan penuh dari staf pelatih tim nasional. “Rasanya sangat menyenangkan mendapat kepercayaan sebesar itu. Ini menunjukkan kepada saya bahwa ketika saya bugar, saya memberikan nilai tambah bagi tim,” jelasnya.

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Kekecewaan Ter Stegen soal Piala Dunia

Peralihan ke era Klopp menandai perubahan besar, terutama setelah ter Stegen harus menelan kekecewaan karena absen dari Piala Dunia 2026. Ia semula berharap akhirnya bisa memimpin tim dari lini belakang, tetapi kebugaran bertanding yang belum memadai menggagalkan harapannya pada tahap akhir. Ia baru kembali memperkuat tim pada laga debut Klopp pada September, hasil imbang 1-1 melawan Belanda yang menjadi penampilan pertamanya bersama tim nasional sejak pertengahan 2025.

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Ia mengakui kondisi fisiknya belum siap untuk bersaing di level tertinggi setelah bergulat dengan cedera. “Sebelum turnamen, saya sudah lama merasa bahwa akhirnya inilah saatnya. Saya benar-benar akan memberikan segalanya untuk bisa berada di lapangan. Namun, pada akhirnya Anda tidak bisa mengambil risiko itu, sebagian karena alasan kesehatan, tetapi juga demi menghormati rekan-rekan setim,” kenang ter Stegen.

Saling menghormati di antara rival sengit Jerman

Meski bertahun-tahun bersaing sengit memperebutkan posisi penjaga gawang utama Jerman, Ter Stegen mengesampingkan rivalitas mereka dan melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada rekan senegaranya itu. Penjaga gawang Barcelona tersebut memuji sosok ikonis Bayern itu, seraya mengakui warisan besar dan wibawa tak terbantahkan yang dibangun Neuer selama kiprahnya yang legendaris di bawah mistar tim nasional.

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“Ia mungkin salah satu penjaga gawang terbaik sepanjang masa. Ia juga memiliki posisi yang sangat kuat di tim nasional, dan memang sepantasnya begitu. Meski demikian, saya percaya bahwa tingkat persaingan tertentu mendorong penjaga gawang yang kemudian bermain untuk menjadi lebih baik. Begitulah yang terjadi di antara kami,” kata Ter Stegen.